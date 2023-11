Zuckerberg opéré : tout ce qu’on sait

Le fondateur et PDG de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, a récemment fait la une des journaux en raison d’une intervention chirurgicale qu’il a subie à la suite d’une blessure au genou survenue lors d’une séance d’arts martiaux mixtes. L’homme de 39 ans, bien connu pour sa position de leader dans le monde de la technologie, a partagé la nouvelle avec ses followers sur Instagram. Dans une publication, il a révélé avoir déchiré un ligament du genou pendant son entraînement aux arts martiaux mixtes.

Les médias sociaux ont été inondés de photos de Zuckerberg allongé dans un lit d’hôpital, son genou maintenu dans une attelle élaborée. Dans son message, il a expliqué : « J’ai déchiré mon ligament croisé antérieur et je viens de sortir d’une opération chirurgicale pour le remplacer. Je suis reconnaissant envers les médecins et l’équipe qui prennent soin de moi. » Cette blessure a non seulement mis un frein à ses activités professionnelles mais a également eu un impact sur sa passion personnelle, l’art martial.

Zuckerberg, un adepte du jiu-jitsu brésilien depuis plus d’un an, avait pour ambition de participer à un combat compétitif de MMA au début de l’année prochaine. Malheureusement, en raison de sa blessure, ce projet est désormais retardé. Il a toutefois exprimé son optimisme quant à sa guérison future : « J’ai toujours hâte de le faire après ma guérison. Merci à tous pour votre amour et votre soutien. »

Il est intéressant de noter que Mark Zuckerberg a déjà fait ses preuves dans le domaine des arts martiaux. Avant sa blessure, il avait remporté un tournoi amateur, démontrant ainsi sa détermination et son engagement envers cette discipline exigeante. Sa passion pour le jiu-jitsu brésilien ne montre aucun signe de faiblesse malgré cette récente blessure.

En fin de compte, la blessure de Mark Zuckerberg au genou lors de son entraînement d’arts martiaux mixtes a suscité l’attention du public et des médias. Bien que cela ait retardé ses projets dans le monde du MMA, il reste optimiste quant à sa guérison et à la reprise de son entraînement. Sa passion pour le jiu-jitsu brésilien et son engagement envers cette discipline restent inébranlables, et ses followers attendent avec impatience son retour sur le tatami.