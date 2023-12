Share on Telegram

La question de l’éventuel troisième mandat du président béninois, Patrice Talon, préoccupe de nombreux citoyens. La question a été abordée par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gérard Gbénonchi, sur le plateau de l’émission Le Grand Oral de BLTV, le mercredi 20 décembre 2023. L’occasion a été, pour le parlementaire, d’évoquer la possibilité d’une révision constitutionnelle au cours de la neuvième législature. Pour Gérard Gbénonchi, ce sera chose faite.

Il n’a pas l’intention de chercher un troisième mandat

Il s’agit là donc d’une question réglée comme cela a été suggéré dans son discours d’investiture où il a souligné la nécessité d’une nouvelle révision de la loi fondamentale. Cependant, Gérard Gbénonchi a clairement indiqué que cette révision ne viserait pas à permettre au président Patrice Talon de briguer un troisième mandat. Sur ce point, le député qui est aussi membre du bureau du parti Union Progressiste Le Renouveau, a affirmé lors de l’émission que le président Talon n’a pas l’intention de chercher un troisième mandat.

Selon lui, le président avait initialement déclaré qu’il accomplirait un seul mandat pour construire le Bénin. Gérard Gbénonchi a rappelé que le président a été sollicité par la population pour un second mandat à la fin du premier, mais que le chef de l’État a souligné qu’il considérait sa mission accomplie, ayant placé le Bénin sur la voie du développement. Le parlementaire a, par ailleurs, souligné que le chef de l’État a œuvré pour que la constitution en vigueur l’empêche de se présenter à la présidence plus de deux fois.

Pour rappel, la question de l’éventuel troisième mandat de Patrice Talon avait été rejetée par l’ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Holo. Suite à l’appel de Me Jacques Migan, invitant le chef de l’État à briguer un troisième mandat, le professeur avait réaffirmé l’importance de l’alternance politique pour découvrir de nouveaux talents et pacifier la vie politique. « On vante les qualités du président Talon. Mais s’il n’y avait pas eu alternance est-ce qu’on aurait découvert ses talents ? » avait-il notamment déclaré.