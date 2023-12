 »’Afrique: la Russie ouvre une ambassade au Burkina Faso »’

Share on Telegram

La Russie a officiellement ouvert son ambassade au Burina Faso. En effet, ce 27 décembre dernier, Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères a échangé Alexey Saltykov, le nouvel ambassadeur de Russie. Une annonce qui démontre la bonne dynamique des relations entre les deux nations.

D’ailleurs, le chef de la diplomatie burkinabé n’a pas manqué de saluer les efforts entrepris par Moscou pour que la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie se déroule sous les meilleurs auspices. “On n’attendait pas mieux” a-t-il notamment expliqué, ajoutant que le travail abattu par Moscou pour s’assurer des bonnes relations avec Ouagadougou était à souligner.

Moscou rouvre son ambassade à OUagadougou

Cette rencontre entre les deux hommes était l’occasion pour les deux pays d’évoquer la dynamique de la coopération entre les deux nations, mais aussi et surtout, d’échanger autour de la réouverture officielle de l’ambassade russe au Burkina Faso, qui a lieu ce jeudi 28 décembre 2023. Une ouverture et une reprise des activités, qui permettra de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de coopération.

Un échange au cours duquel, le diplomate russe a également tenu à rappeler à Ouagadougou, que la Russie s’était engagée à livrer de l’aide alimentaire au peuple burkinabé, ce qui sera chose faite, selon les annonces, dans les jours à venir. Un travail sur le fond et sur la forme, qui permettront aux deux nations de nouer des liens toujours plus solides.

Plus de 30 ans d’attente pour la réouverture d’une antenne russe au Burkina

Pour rappel, la Russie a annoncé la fermeture de son ambassade à Ouagadougou, en 1992. C’est à l’occasion d’un échange avec Ibrahim Traoré, président par intérim, que Vladimir Poutine, le président russe, a évoqué, à la fin du mois de juillet dernier, l’idée de rouvrir cette ambassade, pour la toute première fois.