La fortune de ce milliardaire d’Afrique du Nord a grimpé de 360 millions $ en quelques jours

Le milliardaire Naguib Sawiris, frère de l’homme le plus riche d’Egypte Nassef Sawiris, continue de marquer sa présence imposante parmi les milliardaires du globe. Reconnu comme l’une des figures les plus fortunées d’Afrique, Sawiris a atteint un nouveau sommet financier avec une valeur nette impressionnante de 6,5 milliards de dollars. Ce montant astronomique est le fruit de son ingéniosité dans des secteurs diversifiés tels que les télécommunications, les mines et la construction.

L’homme d’affaires égyptien a su consolider sa richesse grâce à une série d’investissements judicieux dans des industries stratégiques, élevant son statut au rang de deuxième individu le plus riche d’Égypte, selon l’indice Bloomberg des milliardaires. Sa trajectoire financière récente atteste d’une ascension vertigineuse. Au cours des quinze derniers jours seulement, Sawiris a vu sa valeur nette croître de 360 millions de dollars, démontrant un gain quotidien moyen de 18 millions de dollars depuis le 7 décembre.

Cette augmentation substantielle a propulsé sa fortune de 5,1 milliards de dollars en début d’année à 6,43 milliards de dollars, soit un ajout remarquable de 1,33 milliard de dollars à sa richesse au cours de l’année écoulée. Cette progression remarquable confirme son statut non seulement en tant que magnat égyptien, mais également comme l’un des milliardaires les plus prospères d’Afrique, ayant accumulé des gains financiers considérables depuis le début de l’année.

Cependant, la croissance spectaculaire de la fortune de Sawiris n’est pas le fruit du hasard. Elle est étroitement liée à des décisions d’investissement stratégiques et à des partenariats astucieux. Par exemple, la société holding de Sawiris, Orascom Investment Holding, a récemment conclu un partenariat stratégique avec BluEV, une entreprise spécialisée dans les technologies de l’information et les transports. Cette collaboration vise à transformer le secteur mondial des transports en utilisant le réseau BluEV, les stations d’échange de batteries intelligentes et une plateforme numérique intégrée pour favoriser la durabilité environnementale et l’accessibilité.

La fortune colossale de Naguib Sawiris, évaluée à 6,43 milliards de dollars, repose principalement sur des liquidités et des actifs privés. Il a réalisé ce fait en grande partie grâce à la vente de ses parts dans la société de télécommunications russe Vimpelcom pour environ 4,1 milliards de dollars entre 2011 et 2012. Avec des gains impressionnants de 1,33 milliard de dollars depuis le début de l’année, Sawiris reste incontestablement l’une des figures les plus riches, non seulement en Égypte, mais également dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.