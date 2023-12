Apple veut rendre votre iPhone impossible à voler

À l’heure du tout numérique, de nombreuses questions en lien avec la sécurité se posent ! Comment faire quand un individu se fait voler son smartphone ? Quid de ses données, de ses mots de passé, de son argent, de ses messages ? Apple, soucieuse de confirmer son rôle de leader technologique mondial, a décidé de s’attaquer à la vulnérabilité de ses smartphones. Voici comment.

Partout dans le monde, des iphones se font subtiliser. Les malfrats ont plusieurs techniques, mais la plus connue et la plus redoutable… C’est la simple observation. Les voleurs regardent leurs victimes taper leur code de sécurité de 4 ou 6 chiffres avant de le mémoriser puis de voler le smartphone. C’est ensuite super facile d’accéder à tout ce que contient le téléphone en question puisque ce simple mot de passe fait figure, à lui seul, de rempart contre les intrusions.

Des fonctionnalités de sécurité, très attendues

Problème, l’ancien périmètre de sécurité d’Apple ne laissait pas beaucoup de possibilités aux personnes volées, de prévenir et empêcher le vol de quoi que ce soit. Dans les jours à venir, la marque à la pomme devrait renforcer tout ça. En effet, des bêta-testeurs peuvent actuellement effectuer leurs retours et feedbacks concernant les nouvelles mesures antivols qui ont été mises en place par Apple. Naturellement, tout n’est pas parfait. D’une part, ce sera à vous, utilisateurs, d’activer ces fonctionnalités lorsqu’elles seront lancées. Ensuite, tout ne sera pas couvert.

Avec la future version d’iOS 17.3, vous pourrez modifier votre mot de passe Apple ID, quand bien même vous vous trouvez dans un endroit qui n’est pas enregistré. Pour ce faire, il faudra valider son identité par Touch ID ou Face ID. Après 60 minutes, il faudra à nouveau confirmer son identité. Ce n’est qu’à ce moment-là que le mot de passe pourra être modifié. Impossible donc de modifier quoique ce soit pour les voleurs.

Le Face et Touch ID, deux technologies phares pour contrer les vols

Mais ce n’est pas tout, puisque des mesures ont été annoncées pour l’activation et la modification de la clé de récupération et du numéro annexe de confiance. Pour pouvoir modifier toutes ces informations, l’iPhone demandera deux scans biométriques, à une heure d’intervalle. Là encore, les personnes qui auront volé un smartphone ne pourront rien faire. Deux mesures donc, qui pourraient considérablement faire changer les mentalités et, à terme, faire diminuer les vols de smartphones Apple.

Quid de l’accès aux mots de passe dans le trousseau ? Pour ce faire, votre iphone vous demande, là encore, un Face ID ou un Touch ID. En cas d’échec multiple et répété de la biométrie, le code d’accès ne servira plus de sauvegarde. En bref, en cas de vol, c’est la partie ID qui prendra le relais pour bloquer toutes les intrusions. N’hésitez pas, ensuite, à faire part de ce qui vous est arrivé aux forces de l’ordre. Enfin, pensez à sécuriser, vous-même, vos données et vos applications les plus sensibles (bancaires notamment) avec des mots de passe complémentaires.