Après la Chine, la Russie et l’Iran tournent le dos au dollar

Après la Russie et la Chine, qui ont décidé d’opter pour des échanges commerciaux et de service, en monnaie nationale (respectivement le Rouble et le Yuan), c’est au tour de la Russie et de l’Iran de trouver un accord de principe. Une nouvelle étape dans la dédollarisation des échanges.

Mohsen Karimi, président de la banque centrale iranienne, et Elvira Nabiullina, son homologue russe, ont annoncé, cette semaine, avoir réussi à trouver un accord pour réaliser des échanges bilatéraux, en se basant sur des paiements en monnaie nationale. Une manière pour les deux pays de contourner les sanctions internationales et surtout, de ne plus se reposer sur le système bancaire international, le système SWIFT.

Publicité

Russie et Iran annoncent un nouvel accord d’échange

Deux nouveaux programmes ont toutefois été lancés : le SPFS (System for Transfer of Financial Messages), géré par la Russie, ainsi que l’ACU (Asian Clearing Union) géré quant à lui, par l’Iran. Des projets qui ont été lancés et réalisés conjointement par plusieurs pays. C’est notamment le cas du SPFS, qui a vu des nations comme le Bangladesh, l’Inde, le Bhoutan, le Népal, les Maldives, le Sri Lanka, le Pakistan, et le Myanmar être impliquées.

Les BRICS ont un projet d’expansion

D’autres pays, notamment des membres de l’Union économique eurasienne, comme l’Arménie, la Biélorussie ou encore le Kazakhstan et le Kirghizstan, ont annoncé, le 25 décembre dernier, avoir signé un accord de libre-échange avec Téhéran, qui vient d’ailleurs de rejoindre les BRICS.

Un ensemble de pays en pleine révolution économique, qui prône la dédollarisation des échanges. Un groupe qui devrait également officialiser l’arrivée prochaine de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis (EAU), de l’Égypte et de l’Éthiopie. Actuellement, ces pays n’en sont qu’au stade de validation du projet d’expansion, mais l’annonce officielle de leur arrivée dans les BRICS devrait se faire début 2024.