Banques au Bénin : Les clients insatisfaits peuvent faire des réclamations

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Les clients des banques et autres établissements financiers au Bénin, ont la possibilité de faire des réclamations. Il s’agit d’une nouvelle qui a été portée à la connaissance du public par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Oumara KARIMOU ASSOUMA. C’est dans un communiqué, daté du 28 novembre 2023, qu’il a donné l’information. Dans le document, il a indiqué que « les réclamations sont régies par la circulaire n 0 002-2020/ CB/ C du 18 septembre 2020 » relatives au traitement des réclamations des clients des établissements soumis au contrôle de la Commission bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA).

« Tenu au dépôt d’une réclamation donnant lieu à la délivrance » d’un récépissé

« Conformément aux articles 11 et 12 de la circulaire sus-citée, tout client non satisfait du produit ou service financier fourni par un établissement assujetti, est tenu au dépôt d’une réclamation donnant lieu à la délivrance, par ledit établissement, d’un récépissé » a indiqué le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique. Oumara KARIMOU ASSOUMA continue en faisant savoir que le client n’ayant pas été satisfait du traitement qu’il a reçu suite à sa demande, ou s’il n’a pas reçu de réponse dans un délai d’un mois, peut saisir le secrétariat général de la Commission Bancaire par courrier électronique, entre autres.

Publicité

Cela, à l’adresse : courrier.z02sgcb@bceao.int. Il est également possible de joindre le secrétariat général de la commission bancaire par son adresse postale : Boulevard Botreau Roussel, Rue privée CRRAE-UMOA 01 BP 7125 Abidjan, Côte d’Ivoire, Téléphone : (225) 27 20 25 57 57, « sous réserve du respect des conditions de recevabilité de sa requête ».

Par ailleurs, ladite demande peut être déposée à la Direction générale de la banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Oumara KARIMOU ASSOUMA, n’a pas manqué d’exhorter les clients à se conformer aux procédures pour faire leurs réclamations.