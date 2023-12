Bénin : 27 jeunes condamnés par la CRIET pour cybercriminalité

Share on Telegram

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu ses verdicts dans le dossier de plusieurs individus accusés d’escroquerie en ligne au Bénin. Il s’agit en tout de 27 jeunes qui ont été condamnés par la juridiction spéciale. La Cour a maintenu 26 individus en détention pour une période de sept ans et les a condamnés à payer une amende de 29 millions de FCFA. En ce qui concerne le 27ᵉ accusé, la juridiction a requalifié les faits initiaux d’escroquerie en ligne en blanchiment de capitaux. Il a été déclaré coupable et a écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme, assortie d’une amende de 20 millions de FCFA.

Accusés d’avoir frauduleusement extorqué de l’argent

Les 27 jeunes ont un délai de 15 jours pour faire appel de la décision de la Cour. Notons que les mis en cause ont, en effet, été reconnus coupables de tentatives et d’escroqueries en ligne par la CRIET. Ils sont accusés d’avoir frauduleusement extorqué de l’argent à des tiers en utilisant diverses méthodes. Au nombre de ces dernières figure celles de se faire passer pour des marabouts, proposer des services sexuels, ou simuler des institutions financières ou des donateurs généreux offrant des prêts et des dons.

Pour rappel, ces condamnations interviennent plusieurs jours après qu’un douanier a été jugé à la criet pour une fausse histoire de drogue. La juridiction spéciale avait engagé des poursuites pour contre le fonctionnaire des douanes pour abus de fonction. Dans cette affaire, relayée par la presse, un faux agent de renseignement avait alerté le douanier sur un prétendu trafic de drogue en direction de la France.

D’après lui, le trafiquant, un citoyen béninois, aurait ingéré des boulettes de drogue. Le douanier, ayant appris cette information, avait arrêté le présumé trafiquant entre Cotonou et Porto-Novo, sans informer, au préalable, sa hiérarchie. De sa propre initiative, il avait décidé de le placer sous surveillance pendant 48 heures. Cependant, aucune boulette de drogue n’avait été expulsée.