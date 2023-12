Bénin : Bart Van EENOO, nouveau DG du port autonome de Cotonou

Share on Telegram

Bart Van EENOO, c’est le nouveau directeur général du Port autonome de Cotonou (PAC). Il vient d’être nommé en conseil des ministres tenu ce mercredi 20 décembre 2023. C’est sur proposition du ministre du cadre de vie en charge des transports et du développement durable.

De nationalité belge, Bart Van EENOO a été responsable en charge de la conduite des grands travaux et leur suivi suivant les normes de sécurité et de qualité requises du PAC et directeur général par intérim de cette même structure après le départ de Joris Albert THYS.

Le nouveau Dg qui a rejoint le PAC le 18 novembre 2021 est titulaire d’un Master of Science Génie Industriel. Ce n’est pas la seule nomination en conseil des ministres de ce mercredi. Il y en a eues également à la Présidence de la République et dans 5 ministères.

Mesures individuelles

Ont été prononcées, les nominations ci-après :

■ A la présidence de la République

Agent judiciaire du Trésor

Monsieur Gilbert Ulrich TOGBONON

Collaborateurs à l’Agence judiciaire du Trésor

Messieurs

– Romuald GBENOU

– Mahugnon Fréjus Lucas AKPOTROSSOU

■ Au ministère de la Justice et de la Législation

Après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

A la Chancellerie

Directeur de cabinet

Monsieur Moussa ADAMOU

· Direction des Services et Professions judiciaires

Collaborateur

Madame Folakè Grâce Lyliane ODJO

· Direction de la Législation et de la Codification

Collaborateurs

Messieurs

– Ulrich Sèdjro Miguel DEGUENON

– Gani Romuald IROTORI

– Ebony Viako DASSI

Dans les juridictions

· Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme

Chambre des Libertés et de la Détention

Monsieur Elias Mahoulé Syné GUIDI

4ème substitut du procureur spécial

Madame Eyitayo Karamatou SANNY

· Cour d’appel de Commerce de Cotonou

Conseillers

Messieurs

– Sèwèna Rodrigue GBAGUIDI

– Goumbabe Appolinaire G. HOUNKANNOU

– Tribunal de Commerce de Cotonou

Juges au tribunal

Madame et monsieur

– Ken’tché Edith OROUNLA

– Tédé Pacôme FALANA

· Cour d’appel de Cotonou

– Tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou

Juge du 4ème cabinet d’instruction

Monsieur Ozias Sèwanou KINTOYESSE

Juge du 5ème cabinet d’instruction

Monsieur Christophe Ekanyé HOUEDETE

Juges au tribunal

Messieurs

– Enagnon Marion Leriche ATINMAKAN

– Delphin YATOPA

– Pamphile AWO-GBOSSA

– Guigonou Thierry A. MEDEGNONWA DJIDONOU

– Arcadius Thierry Houéfa Kossi-Latè ADJAHOUHOUE

Juge du pôle des mineurs

Madame Wassilatou BOUKARI

4ème substitut du procureur de la République

Monsieur Yélognon Jacob AHIFFON

– Tribunal de première instance de 1ère classe de Porto-Novo

Juges au tribunal

Messieurs

– Sagbo Alexis GOUWAKINNOU

– Cossi Hermann OGOUGBE

– Jean-Marie DADO TOSSOU

– Xavier ADANDEDJAN

Juge du pôle des mineurs

Monsieur Clément DOSSOU

– Tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey-Calavi

Juge au tribunal

Madame Françoise Houéfa Kossi-Latè AVOUNGNASSOU

Juge du 3ème cabinet d’instruction

Monsieur Zinsou Jean-Paul ANATO

Juges au tribunal

Messieurs

Olakpèdjou Tchègoun Christian OGNI

Gboja Jude DJISSA

Juge du pôle des mineurs

Madame Eurelle Edjrossè PRODJINOTHO

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Ouidah

Juges au tribunal

Madame et messieurs

– Mahugnon Marilyne Florine AGUESSY

– Tométchi Ezékiel SOHOU

– John James Yéida ATINDEHOU

– Ernest GANGAN

Juge du pôle des mineurs

Madame Faith Colombe Ayahomi Assiki AVODAGBE

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Pobè

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Wézoumasèssèhou Boris Claver HOUNSOU

Juge au tribunal

Monsieur Pascal HOUEMABOU

– Tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Nahamma Ernest KASSA

Juge du pôle des mineurs

Monsieur Abdou Safiou BOURDJA

Juges au tribunal

Madame et messieurs

– Gisèle GBAGUIDI

– Souahibou MAGAZI

– Fataou KOUTCHELE ASSOUMA

· Cour d’appel d’Abomey

– Tribunal de première instance de 2ème classe d’Aplahoué

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Madame Hikmath Atchakè Olaïtan ALI

Juge du pôle des mineurs

Monsieur Ahamadou AMADOU

Juges au tribunal

Madame et monsieur

– Afi Anne-Rachel Mawussé GBEHA TOHOUENOU

– Fiacre Alexis Onésime Akotchayé KOLA

– Tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey

Juge au tribunal

Monsieur Joël ADAM

Juge du pôle des mineurs

Madame Sèna Edwige ATACHI

Juges au tribunal

Messieurs

– Johannès Sèdjro WOLLO

– Noudjinhoué Sèdjro Paul VISSOH AHISSIN

– Satognon Célestin HOUEDO

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Savalou

Juges au tribunal

Messieurs

– Modeste AÏKPE

– Assogba Yélian Fabrice YEHOSSOU

Juge du pôle des mineurs

Monsieur Dégbégnon Romain ASSOGBA

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Dassa-Zoumè

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Isdeen Bolalé Adissa ODJOUGBELE

Juge au tribunal

Monsieur Sèdjolo Hugues TOSSOU

Juge du pôle des mineurs

Madame Cica Clémence ASSOGBAGA

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Lokossa

Juges au tribunal

Messieurs

– Hervé ADOUKONOU

– Eric Shéyi DEGUENON

Juge du pôle des mineurs

Madame Maëlle Ophélia Ariane da TRINIDADE

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Comè

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Arnaud Euloge SEWANOU

Juge au tribunal

Monsieur Vincent ZOBLATIN

· Cour d’appel de Parakou

– Tribunal de première instance de 1ère classe de Parakou

Juges au tribunal

Messieurs

– Constant AHOLOU

– Mohamed BONI ABDOU

– Mahouto Jean de Dieu DJOSSOU

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Natitingou

Juge au tribunal

Messieurs

– Bertin KADAÏ

– Koffi Théodore ZANKOU

Juge du pôle des mineurs

Madame Rollande Melvina Bidossessi BINAZON

2ème substitut du procureur de la République

Monsieur Sèmako Hervé HOUNSOU

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Kandi

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Paulin Armand Akonassou ALLOTIN

Juge du pôle des mineurs

Monsieur Norbert SAHGUI

Juges au tribunal

Messieurs

– Edgard Marcolino Codjo COFFI

– Minakpon Roger KPOHOUN

Substitut du procureur de la République, chargé du pôle des mineurs

Monsieur Yannick Fréjus HOUENON

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Djougou

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Adam Damase HOUNMENOU

Juges au tribunal

Messieurs

– Juste Ulrich ADOUWEKONOU

– Tchéwanou Gédéon GBOBADA

– Tribunal de première instance de 2ème classe de Malanville

Juge du 1er cabinet d’instruction

Monsieur Abdel-Aziz ZAKARI

Juge du 2ème cabinet d’instruction

Monsieur Kouyè M’bo Fantouré Ismaël TCHENTI

Juges au tribunal

Madame et monsieur

– Samsone Marthe Dossi LOKONON

– Sévérin ZONDOTE

Substitut du procureur de la République, chargé du pôle des mineurs

Monsieur Lionel DJESSOUHO

■ Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Directeur de la Coopération technique de Sécurité

Monsieur Babatoudji Edouard KONFO

Directeur départemental de l’Intérieur et de la Sécurité publique Atlantique/Littoral

Monsieur Monyibi Mesmin HOUNDAKO

■ Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable

Directeur général du Port Autonome de Cotonou

Monsieur Bart Van EENOO

Secrétaire permanent de la Commission Béninoise au Développement Durable

Monsieur Bamikolé Jacques KOUAZONDE

■ Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

Directeur Général de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)

Monsieur André-Marie KACZMAREK

■ Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Directeur de cabinet

Monsieur Koladé Ayédero OKOUDJOU.