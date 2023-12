Bénin : Ce que le CNE a apporté au système éducatif depuis 2020

Le Conseil national de l’éducation (CNE) était en session extraordinaire de l’assemblée plénière d’évaluation le mercredi 20 décembre 2023. Les travaux se sont déroulés à la salle fleuve jaune du ministère des affaires étrangères à Cotonou sous le regard très attentif du président de l’institution, Noël Gbaguidi. Moment propice pour les membres du bureau exécutif, les conseillers, les experts et cadres à divers niveaux du CNE de dresser le bilan de leur mandature et d’examiner certains dossiers spécifiques.

« Oui, je peux l’affirmer haut et fort. Nous avons travaillé, nous avons, comme promis, travaillé avec méthode et abnégation », a déclaré le président Noël Gbaguidi qui s’est réjoui des performances enregistrées par l’institution qu’il dirige. Le président est revenu sur les différentes actions menées en lien avec les 4 principales fonctions du CNE à savoir : l’orientation, la coordination, le suivi-évaluation et la décision. En effet, le Conseil national de l’éducation dans sa fonction d’orientation, a conduit l’élaboration de plusieurs documents de politiques et de stratégies engageant ainsi l’avenir des trois ordres d’enseignement, de l’éducation alternative et de la recherche scientifique et de l’innovation. A entendre le président, le CNE a impulsé dans le secteur de l’éducation, « une nouvelle dynamique dans la gouvernance administrative à travers l’implémentation et la libre acceptation par les ministres en charge de l’éducation du respect d’une procédure objective de nomination aux postes de responsabilités ».

Ainsi donc, du 20 janvier 2020 au 20 décembre 2023, 939 avis ont été émis, 2 grandes notes d’orientation comportant plusieurs directives adressées aux ministres en charge de l’éducation ont été adoptées et des missions d’observation effectuées. Le président Noël Gbaguidi a aussi fait allusion à l’approbation par le conseil des ministres du plan stratégique 2023-2027 du CNE. Par ailleurs, l’équipe du président Noël Gbaguidi a également conduit des études et des réflexions prospectives. Au nombre de celles-ci figurent en bonne place l’étude sur les statuts-type des universités publiques, l’étude sur le temps scolaire, l’étude sur l’évaluation des Ecoles doctorales et l’étude sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

Le CNE a fait de sa fonction de coordination « un levier pour renforcer son leadership en tant qu’organe supérieur du Système d’éducation national (SEN) », a précisé le Professeur Noël Gbaguidi.Ainsi donc, en moins de 4 ans, huit (08) revues quadrimestrielles ont été organisées avec les ministres en charge du secteur de l’éducation. « A travers le dialogue de haut niveau entretenu avec les différents acteurs, aucune polémique susceptible d’entacher la crédibilité du CNE n’a été enregistrée au cours de notre mandature », s’est-il réjoui.

De 2020 à 2023, le bureau du conseil national de l’éducation a organisé 11 missions d’observation pour mieux appréhender le secteur de l’éducation, analyser les diverses préoccupations des acteurs, formuler des recommandations et prendre des décisions conséquentes. « Le CNE est intervenu soit pour faire corriger des irrégularités, soit pour améliorer l’efficacité de certaines actions ou pour impulser le processus de ses décisions de bonne gouvernance pédagogique dans le secteur de l’éducation », a indiqué le président Noël Gbaguidi.

La suppression en 2020 du déroulement des examens pratiques organisées par les Ecoles nationales supérieures publiques, l’amélioration de l’organisation du concours du Certificat d’aptitude à la fonction de conseiller pédagogique (CAFCP), l’amélioration du processus de délivrance des attestation de diplômes dans certaines facultés de l’UAC, la contribution à la correction d’irrégularités en 2022 pour des examens nationaux du BAPES et du CAPES ainsi que l’amélioration du recrutement et de la gestion des AME sont quelques résultats positifs qui sont à l’actif du bureau du CNE présidé par le Professeur Noël Gbaguidi.