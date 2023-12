Bénin : Décès d’Augustin Tabé Gbian

Très tôt dans la matinée de ce mercredi 27 décembre, le président du Conseil Économique et Social du Bénin a tiré sa révérence. Selon les précisions qui ont été apportées par des sources proches de sa famille, Augustin Tabé Gbian serait décédé à 4 heure du matin. À en croire d’autres sources, il serait souffrant depuis quelques mois et aurait même fait l’objet d’une évacuation sanitaire vers l’Europe. Le défunt a été reconduit à la tête du Conseil Économique et Social le 23 juillet 2019 au terme d’une plénière élective.

Il avait comme Vice-président Nestor Wadagni Claude Balogoun, trésorier, Moudachirou Bachabi et Issifou Sidi respectivement 1er et 2eme secrétaire. Élu pour la première fois en 2014, Tabé Gbian était à la tête de l’institution pour cinq ans pour continuer les chantiers ouverts et redynamiser l’institution. Rappelons que l’institution avait été mise sur pied en 1992 et est une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Elle donne son point de vue sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises.