Bénin : Isocel Télécom offre 15 jours de connexion gratuite pour les fêtes

Isocel Télécom, le principal fournisseur d’accès à internet à très haut débit au Bénin a lancé une nouvelle offre promotionnelle en cette période de fête de fin d’année. Il s’agit en effet, d’un bonus de 15 jours de connexion gratuites offert à tous les nouveaux abonnés de 30Mb/s Isocel. Le coup d’envoi de cette promotion a été donnée dans la matinée de ce samedi 23 décembre lors d’une séance footing qui a rassemblé le personnel de cette société.

Partis du carrefour Akogbato, dans le 12ème arrondissement de la ville de Cotonou, ces sportifs de circonstance ont parcouru un itinéraire bien défini sous la supervision des coachs sportifs sollicités pour cette occasion. Le choix du quartier Akogbato à Fidjrossè n’était pas anodin. En effet, Isocel Télécom a achevé récemment le déploiement de la fibre optique dans cette zone. Aussi, l’initiative s’inscrit-elle dans le cadre de la campagne de lancement de la fibre dans le quartier. Jeunes et vieux se sont adonnés à cette activité sportive qui s’inscrit donc dans une politique de sensibilisation. En tenues de sports, une bouteille d’eau dans la main gauche, ils ont pu atteindre la plage de Fidjrossè pour quelques exercices d’étirement dans le sable avant de reprendre la marche sous ce même rythme pour le retour.

La fatigue ou même le poids de l’âge chez certains participants n’auront tout de même pas émoussé leur ardeur à aller jusqu’au bout de cette activité à laquelle participe toutes les couches sociales d’Isocel Télécom. Selon Marlyse Bada, directrice commerciale et marketing, cette séance footing était utile à plusieurs égards. La marche a permis un brassage entre tout le personnel.« C’était important parce qu’on se retrouve en équipe avec l’équipe technique, l’équipe commerciale et l’équipe administrative, des personnes qui sont moins gradées dans l’entreprise jusqu’aux directeurs. C’est important qu’on marche main dans la main pour faire des efforts », a indiqué la directrice commerciale et marketing de la société.

Ce fut le moment également pour elle de revenir sur la promotion de fin d’année qui a été lancée il y a quelques jours. A en croire ses explications, les nouveaux clients qui vont s’abonner aux offres résidentielles auront gratuitement 15 jours de connexion en plus de leur abonnement. En d’autre termes, durant le temps de la promotion, l’abonnement des nouveaux clients s’étendra sur 45 jours au lieu des 30 jours que durent ordinairement les abonnements. On retiendra particulièrement de cette offre promotionnelle qu’elle est dirigée uniquement vers les nouveaux abonnés. La promotion s’étendra jusqu’à la fin du mois de janvier 2024.