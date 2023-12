Bénin : L’Ancb donne le top de la campagne de coproduction de sécurité

C’est parti pour la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité et la promotion de la cohésion sociale. Le top a été donné ce lundi 18 décembre 2023 par Luc Sètondji Atrokpo, président de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) à la mairie de Cotonou. C’était en présence Alain Sourou Orounla, préfet du Littoral, du général de brigade Basile Adjou Moumouni, président du comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national et de plusieurs responsables de la police républicaine.

Les élus locaux ont été impliqués dans cette campagne afin de les sensibiliser sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre l’insécurité et les violences de toute sorte. Cette initiative de l’Ancb est soutenue par le gouvernement et le comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national. L’opération intervient dans un contexte où le Bénin et les pays de la sous-région sont touchés par les actes d’insécurité et de terrorisme.

Pour faire face à ce défi sécuritaire, il urge d’impliquer les élus locaux qui sont très proches de la population. « La campagne de sensibilisation que nous lançons ce jour, nous offre l’occasion, d’aller à votre rencontre, vous Chefs de Village et de Quartiers de ville qui êtes les autorités politico-administratives les plus proches de nos populations, de vous féliciter pour vos précieuses contributions à la préservation de la paix et à vous encourager à maintenir le cap. Elle prend en compte toutes les communes et impactera l’ensemble des Chefs de village et de Quartier de ville de notre pays », a déclaré le président Luc Sètondji Atrokpo.

Cette campagne de coproduction de la sécurité et la promotion de la cohésion sociale lancée à Cotonou va s’étendre sur l’ensemble du territoire national. Pour la réussite de cette activité, le maire de la ville de Cotonou a invité les élus locaux à collaborer avec les éléments de la police républicaine, gage de la sécurité et de la quiétude de la population. Le président de l’Ancb sera appuyé par le préfet du Littoral Alain Sourou Orounla qui a insisté sur la franche collaboration qui doit exister entre tous les acteurs au niveau local pour l’atteinte des objectifs.