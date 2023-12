Bénin : le DG de l’OBSSU sous mandat de dépôt

Alexis Donald Acakpo, directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (OBSSU), a été incarcéré après avoir été présenté au parquet spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le vendredi 8 décembre 2023. Son interpellation et son placement en garde à vue ont eu lieu hier vendredi 1ᵉʳ décembre 2023. Le directeur général de l’OBSSU est impliqué dans une affaire concernant le retrait d’argent des caisses de l’office sans justification apparente.

Détournement de deniers publics

En plus du patron du sport scolaire et universitaire au Bénin, deux autres individus, dont le comptable de l’OBSSU, ont également été placés sous mandat de dépôt. Les accusations portées par le parquet spécial à l’encontre d’Alexis Donald Acakpo et des deux autres individus incluent des faits présumés de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’escroquerie. Le procès des trois mis en cause est prévu pour le 18 décembre 2023.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une autorité fait face à la justice. L’ancien Directeur du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), Valère Houssou et plusieurs de ses anciens collaborateurs font l’objet d’accusations relatives à des abus de fonction et à des actes de corruption active en lien avec des marchés publics. Les irrégularités financières alléguées ont été mises en lumière à la suite d’une enquête dont les résultats ont été présentés en Conseil des ministres par le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Il est important de souligner que cette affaire remonte à octobre 2022, date à laquelle Valère Houssou a été interpellé, placé en garde à vue, puis placé sous mandat de dépôt. Par la suite, il a été démis de ses fonctions de Directeur général du FNDA et a été remplacé par un nouveau titulaire du poste. Toujours dans cette affaire, le ministère public avait demandé aux juges qui s’occupent du dossier de se déclarer incompétents et de renvoyer l’affaire en instruction, car les faits sont de nature criminelle.