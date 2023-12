Bénin: le Sénégalais Alioune Tine pense que la détention de Madougou est « arbitraire »

Share on Telegram

Les dernières déclarations qui ont été faites par le président béninois Patrice Talon lors de la rencontre avec les leaders du parti d’opposition Les Démocrates continuent de susciter des réactions. La dernière enregistrée est celle du militant Sénégalais des droits de l’homme Alioune Tine. Cet ancien directeur régional d’Amnesty international s’est prononcé sur le cas de Reckya Madougou qui est en détention depuis plus de 1000 jours.

A la faveur d’une déclaration sur le réseau social X anciennement appelé Twitter, le Sénégalais Alioune Tine est revenu sur cette actualité qui défraie la chronique. Il s’agit en effet de la rencontre entre le patron de l’Exécutif béninois et les leaders du parti d’opposition Les Démocrates au Bénin. Suite à cette rencontre qui aura duré plusieurs heures, l’actuel patron de la Marina a formellement fait savoir qu’il n’a aucunement l’intention d’accorder une grâce à la femme politique béninoise.

Il a par cette même occasion, donné son avis personnel sur la loi d’amnistie qui a été introduite par les députés de l’opposition au Parlement béninois. Pour lui, il ne s’agit simplement pas d’une bonne idée de chercher à absoudre les hommes politiques de leurs fautes.

« Président, je demande pardon pour Reckya Madougou. Comprenez le sens de mon pardon », avait déclaré Boni Yayi lors de cette rencontre. Mais la réponse de Patrice Talon a été formelle et claire. « Monsieur le Président Boni Yayi, je vous ai déjà dit que je ne compte pas gracier Reckya Madougou », avait-il déclaré très fermement. Ces mots ont suscité la réaction de cet acteur de la défense des Droits de l’Homme. Réagissant à un poste sur le réseau social X, Alioune Tine indique : « la libération de Rekya ne devrait même pas faire l’objet de débat. Sa détention est arbitraire et heurte la conscience des défenseurs des droits humains et des citoyens de la Cedeao que nous sommes ».

Il rejoint par ces mots, plusieurs personnes qui estiment que la détention de l’opposante béninoise est arbitraire. Les dernières déclarations du président Patrice Talon font penser, selon certains analystes, que la proposition de loi qui a été faite par l’opposition au Parlement n’aura pas de chance de prospérer. Pour certains, les députés de la mouvance ne donneront pas caution à cette loi après l’avis donné par leur mentor.