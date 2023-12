Bénin : l’édition de 2023 de la Foire internationale de Bohicon lancée

L’édition de l’année 2023 de la Foire internationale de Bohicon (Fib), a été officiellement lancée le mardi 19 décembre 2023, en présence des têtes couronnées de la localité et des autorités politiques, dont le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida et son homologue de Covê, Auguste Aihunhin.

Compte tenu de l’importance du »consommons local’‘ pour le développement de chaque pays, la foire internationale de Bohicon (Fib) a été initiée en vue de booster la consommation des produits « Made In Bénin », et en particulier, les produits » Made In Bohicon ». « Un des freins de notre développement en Afrique et particulièrement au Bénin, c’est que nous avons tendance à enrichir les autres. Nous mangeons autres, nous nous habillons autres et nous écoutons autres musiques. Il est temps de nous reconfigurer, il est temps que le focus soit mis sur nos produits ».

C’est sur ces mots que le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida a officiellement lancé les activités de l’édition de l’année 2023, de la Foire internationale de Bohicon (Fib). Cette édition a mobilisé plus d’une centaine de forains qui ont exposé leurs différents produits, en vue de faire connaître leur savoir-faire et de faire grimper leur chiffre d’affaires. Au nombre de ces produits figurent des sculptures, des pagnes tissés et des produits agroalimentaires. Cette foire va durer deux semaines.