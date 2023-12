Bénin: Piège sans fin entre Patrice Talon et l’opposition

La rencontre entre Patrice Talon et le parti d’opposition Les Démocrates continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Si pour certains, surtout proches de la majorité présidentielle, le président a rabattu le caquet à ses détracteurs, dans le camp de l’opposition, on parle de piège du chef de l’Etat. « Le chef de l’Etat savait qu’il était filmé et que l’image allait être diffusé mais nous ne savions pas ». Ainsi parlait Eric Houndété, vice-président du parti Les Démocrates reçu par Patrice Talon, la semaine dernière.

S’agit-il d’un piège du président de la République ? L’opposition a-t-elle été victime de la « ruse et la rage » ? Difficile de répondre. Seulement, l’allure prise par la communication autour de cette rencontre porte à croire que c’est à dessein que l’opposition est exposée à la risée des populations, les présentant comme des personnes qui diabolisent la gouvernance en place et ternissent l’image du Bénin. D’ailleurs, au cours de la rencontre, le chef de l’Etat disait aux représentants du parti Les Démocrates, de ne pas incendier le pays même s’ils ont le feu dans le logo de leur parti. Toutes les réponses apportées par l’hôte du jour aux opposants étaient présentées dans une posture de communication, alors que les visiteurs sont allés dans une posture de négociant, cherchant à obtenir la libération de leurs camarades en prison.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici