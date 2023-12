Bénin : Reckya Madougou invite les femmes à oser briller

Share on Telegram

Le fait d’être emprisonnée depuis plusieurs années, n’empêche pas l’ancienne ministre de la Justice, Reckya Madougou, d’interagir avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. La femme politique a partagé une tribune inspirante sur sa page Facebook, le 26 décembre 2023. Détenue depuis presque trois ans à la prison civile de Missérété, l’opposante continue d’insuffler un sentiment de développement personnel à ses followers. En s’appuyant sur son expérience personnelle, l’ancienne candidate malheureuse à l’élection présidentielle de 2021, a encouragé ses sœurs béninoises et africaines à se dépasser.

« Notre peur la plus profonde est d’être puissants »

L’occasion a été pour elle de mettre en avant une déclaration de Marianne Williamson, auteure américaine d’ouvrages de développement personnel. « Notre peur la plus profonde n’est pas d’être inadéquats, notre peur la plus profonde est d’être puissants au-delà de toute limite. C’est notre lumière, pas notre part d’ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour oser être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ? Mais en fait, qui suis-je pour ne pas l’être ? » a-t-elle écrit. Selon elle, aucun rêve n’est hors de portée.

À l’aube d’une nouvelle année, l’ex-garde des sceaux a incité ses sœurs à se lever, à briser le doute ainsi que le regard des autres pour réaliser leurs rêves. Cette exhortation a profondément touché de nombreux internautes, qui se sont sentis interpellés. Le fait que Reckya Madougou, malgré ses presque trois ans d’incarcération, offre de l’espoir à ceux qui sont libres d’aller et venir, suscite une émotion particulière.

« La peur est notre plus grand ennemi, merci beaucoup de nous faire comprendre que rien ne devrait être un frein à notre développement en tant que femme. Je voudrais bien savoir comment rayonner même en situation de revers » a notamment commenté une follower, qui n’a pas manqué de remercier la femme politique. Toujours dans ce post, Reckya Madougou a exhorté les hommes à partager sa publication à leurs épouses, ainsi qu’à leurs « filles, parentes et amies ».