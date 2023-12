Bénin : Talon s’adressera à la nation demain jeudi 21 décembre

Le président du Bénin, Patrice Talon, donnera un discours à l’endroit de la nation avant la fin de l’année. Conformément à l’article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019, Patrice TALON, qui assume également la fonction de Chef de l’État et Chef du Gouvernement, prononcera son discours sur l’état de la Nation le jeudi 21 décembre 2023 devant l’Assemblée Nationale, en présence des élus du peuple.

Au cours de son allocution, le Chef de l’État présentera un compte rendu de la situation du pays en 2023, abordant probablement les progrès réalisés, par son équipe gouvernementale. Cela, tout en soulignant les points de préoccupation. Aussi, présentera-t-il probablement quelques orientations pour l’avenir. Notons que l’année dernière, le chef de l’État, au cours de son discours, avait souligné la contribution des députés de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et du Bloc Républicain (BR) en ce qui concerne la prise de mesure sociale par le gouvernement.

L’occasion avait été pour le président de faire mention des choix de certains investissements ayant pour but d’accroître le développement individuel. À cela s’ajoute « les présentes mesures sociales, (qui) sont aussi l’œuvre des deux partis politiques le Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau qui participent au Gouvernement, et dont les pressions sans cesse, de toutes sortes, ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre », avait affirmé le chef de l’État.

Pour écouter les diverses réalisations du gouvernement Talon, la présidence a apprêté plusieurs canaux :

