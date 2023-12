Bénin : une série de vols de compteurs de la Soneb à Parakou

Depuis le dimanche 03 décembre dernier, plusieurs familles se sont retrouvées sans eau au quartier Wansirou Gah à Parakou. Une situation qui émane de la série de vols de compteurs effectuée par les hors-la-loi. En cette période de fin d’année, nombreux sont les clients de la Société nationale des eaux du Bénin qui se sont retrouvés dépourvus de leurs compteurs à Parakou. En effet, dans la nuit du samedi 02 au dimanche 03 décembre dernier au quartier Wansirou Gah, les divorcés sociaux ont volé plusieurs compteurs d’eau.

‹‹ Ce n’est pas un terrain vide, quelqu’un vit là. J’ai mis un cadre soudé pour protéger le compteur. Pourtant, dans la nuit, les hors-la-loi sont venus voler ça. Hier nuit, ils ont enlevé près de 10 compteurs dans le quartier. Je suis allée au commissariat. Je me suis ensuite rendue à la Soneb où on m’a indiqué la démarche à mener pour avoir un autre compteur ››, a témoigné une victime au microphone de Fraternité Fm. Une autre victime a également témoigné que deux compteurs de la Soneb ont été volés dans sa maison. ‹‹Par surprise ce matin, je me suis levé et j’ai constaté que les compteurs qui sont contre le mur ont été enlevés. Ils ont enlevé les deux compteurs et ils sont partis ››, a-t-il déploré. Il s’est aussi rendu à la Société nationale des eaux du Bénin pour entamer la procédure adéquate en de telles circonstances.