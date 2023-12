Bill Gates soutient un laboratoire à hauteur de 1,7 milliards €

Share on Telegram

La philanthropie à l’échelle mondiale prend des formes variées, et l’une des plus récentes manifestations de cet engagement est la subvention de 1,7 million d’euros accordée par la fondation du célèbre cofondateur de Microsoft, Bill Gates, et de son ex-épouse Melinda à Naobios, un sous-traitant basé à Nantes. Cette entreprise, forte de ses 40 salariés, s’est forgée une réputation dans le développement de procédés innovants concernant la production de vaccins, de virus ciblant les cellules cancéreuses ainsi que de vecteurs viraux transportant des gènes thérapeutiques.

Cette subvention vise à soutenir un projet spécifique au sein de Naobios, centré sur la création d’un HVCA, un « Human Virtual Challenge Agent« . Ce processus de test promet d’accélérer le développement de vaccins administrés par les muqueuses, principalement contre les maladies respiratoires, tout en réduisant considérablement les coûts associés à cette production.

Le projet financé par la fondation Bill & Melinda Gates, en tant que seul bailleur de fonds, est stratégiquement orienté vers un déploiement massif dans les pays en développement. Cet aspect est crucial, car il souligne l’engagement de cette initiative à répondre aux besoins médicaux cruciaux dans des régions du monde où l’accès à des vaccins abordables et efficaces reste un défi majeur. Les tests de stabilité planifiés sur une période de trois ans reflètent l’engagement à long terme de Naobios et de la fondation à garantir la qualité et l’efficacité des vaccins développés grâce à cette technologie novatrice.

Ce n’est pas la première fois que la fondation Bill & Melinda Gates investit dans le secteur de la santé en France. Elle avait déjà manifesté son intérêt pour une autre entreprise française, Smart Immune, au cours de cet été. Cette implication s’est traduite par une prise de participation au capital de cette start-up parisienne, qui se démarque par sa technologie de thérapie cellulaire. Ce choix stratégique de soutien à des entreprises innovantes dans le domaine de la santé reflète l’engagement constant de la fondation à investir dans des solutions novatrices susceptibles d’avoir un impact significatif sur la santé mondiale.

Il est intéressant de noter que Naobios n’est pas un acteur isolé, mais plutôt une filiale du groupe vendéen Clean Biologics, qui compte 140 employés et a généré un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros en 2022. Cette collaboration entre différentes entités au sein du secteur de la santé reflète un écosystème dynamique, favorisant l’échange d’expertise et de ressources, et peut potentiellement conduire à des avancées majeures dans la lutte contre les maladies graves à l’échelle mondiale.