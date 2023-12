Burkina: Djibo ravitaillé, des terroristes éliminés en cours de route (vidéo)

Share on Telegram

Le 6 décembre 2023 a marqué une opération significative dans la région du nord du Burkina Faso, spécifiquement à Djibo. Cette journée a été caractérisée par un convoi de ravitaillement sécurisé, composé de produits essentiels tels que des vivres, des produits pharmaceutiques et du carburant. Parallèlement, des actions militaires ont été menées pour assurer la sécurité du convoi, impliquant l’utilisation de drones.

La préparation de cette opération a débuté le 5 décembre, lorsque des vecteurs aériens ont identifié une base dans la forêt de Wambsouya, près de Pensa. Cette découverte a conduit à une intervention qui a neutralisé la présence de groupes armés dans la région, anticipant ainsi d’éventuelles menaces sur le convoi du lendemain.

Le jour du ravitaillement, des binômes de groupes armés ont été détectés dans les forêts de Bouro. Ils étaient en cours de rassemblement sous un grand arbre, moment choisi par les opérateurs pour intervenir. Cette action a contribué à sécuriser le parcours du convoi vers Djibo.

Dans l’après-midi, un autre groupe situé dans la zone de Mentao a été repéré alors qu’il semblait se préparer à une action contre le convoi. Une intervention rapide a neutralisé ce groupe, permettant ainsi au convoi de continuer son chemin vers Djibo sans incidents supplémentaires.

Ces différentes actions, couvrant les zones de Djibo et de Pensa, ont été rapportées par des sources médiatiques telles que la télévision nationale (RTB) et l’Agence d’Information du Burkina (AIB). L’annonce de l’arrivée des ravitaillements à Djibo a été également confirmée sur les réseaux sociaux par l’alliance des États du Sahel.

Cette opération de ravitaillement a été réalisée avec succès dans un contexte de mesures de sécurité renforcées, impliquant une surveillance et des interventions par vecteurs aériens. Ces mesures ont été prises dans le but de sécuriser le convoi et de garantir l’acheminement des fournitures essentielles à la population de Djibo.

Burkina : La ville de Djibo ravitaillée grâce à la détermination des Forces combattantes



