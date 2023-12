Burkina: la France prend sa revanche avec une nouvelle décision

Share on Telegram

Depuis l’arrivée d’Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, les relations entre Ouagadougou et Paris ne sont plus au beau fixe. Confronté à une grave crise sécuritaire depuis près de 10 ans maintenant, le Burkina a estimé que la France ne jouait pas franc-jeu dans sa coopération sécuritaire. Dès lors, les autorités de la transition ont pris une série de décisions pour rompre le partenariat avec la France dans plusieurs domaines sécuritaire. Il en fut de même sur le volet diplomatique et économique.

Actuellement, les relations ne sont pas du tout bonnes entre la France et le Burkina Faso. Paris vient de prendre une décision qui ne va pas arranger les choses. En effet, les autorités françaises ont décidé ce 13 décembre d’annuler le décret d’extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. François Compaoré est le petit frère de Blaise Compaoré, l’ex-président du Burkina Faso, renversé par une insurrection populaire en 2014.

Monsieur François Compaoré est le principal accusé dans l’affaire Norbert Zongo. Ce dernier est un célèbre journaliste d’investigation qui a trouvé la mort en 1998 alors qu’il enquêtait sur une affaire dans laquelle le nom de François Compaoré revenait avec insistance. Depuis la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014, François Compaoré s’est exilé en France. Condamné au Burkina Faso dans l’affaire Norbert Zongo, la France avait ordonné en 2020 l’extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso.

Le petit frère de Blaise Compaoré avait alors décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour annuler son extradition vers le Burkina. La CEDH a plaidé en faveur de François Compaoré en suspendant temporairement le décret portant extradition de François Compaoré vers le Burkina. En annulant le décret d’extradition de François Compaoré vers le Pays des Hommes intègres, la France a pris une décision historique très rare.

Pour le moment, les autorités burkinabè ne se sont pas encore exprimées sur cette décision de la France. Cependant, on peut imaginer que le climat risque de s’alourdir entre Ouagadougou et Paris après l’annulation du décret autorisant l’extradition de François Compaoré. Le dossier Norbert Zongo est l’un des plus emblématiques au Burkina Faso.

Le journaliste d’investigation était une référence dans son domaine. Durant toute sa carrière, il a grandement participé à mettre en lumière certaines dérives du pouvoir Compaoré. Sa mort avait ébranlé le pouvoir de Blaise Compaoré provoquant du même coup des bouleversements majeur dans le monde judiciaire burkinabè. Dans les jours à venir, il est fort probable que les autorités burkinabè s’expriment sur la récente décision de Paris.