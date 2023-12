Ces deux pays du Maghreb pensent à créer une zone de libre échange

L’Algérie et la Mauritanie, sur le point de renforcer leurs liens économiques ? En effet, ces deux pays envisagent très sérieusement de créer une zone de libre-échange. Un projet qui reviendrait à supprimer les barrières douanières, tarifaires et non tarifaires entre les deux pays, pour simplifier le commerce de biens et services.

C’est le 24 décembre dernier, à l’occasion d’un conseil des ministres, qu’Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, a invité ses équipes à lancer une grande étude visant à déterminer s’il était possible de créer une zone de libre-échange avec la Mauritanie et surtout, les impacts que cela aurait sur les relations commerciales entre ces deux nations.

Algérie et Mauritanie pensent à un accord de libre-échange

Un projet qui s’inscrit, en fait, dans une stratégie bien définie par les États africains, qui consiste à intégrer les économies régionales, pour renforcer les liens commerciaux entre les nations voisines, pour stimuler la croissance économique. Pour cela, les pays en discussions, comme l’Algérie et la Mauritanie, envisagent la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires pour aider les entreprises à avoir un meilleur accès au marché voisin.

Un accord pour relancer la croissance

Pour Alger, ce programme de libre échange pourrait, à terme, booster ses exportations, notamment en ce qui concerne le marché agricole, l’industrie ainsi que les services. Pour la Mauritanie, la hausse des importations pourrait offrir aux consommateurs, plus de choix dans les biens et services. Une diversification qui pourrait relancer la croissance économique d’autant que cela pousserait l’Algérie et probablement d’autres acteurs internationaux, à vouloir investir dans l’énergie ou les infrastructures.

Quelques barrières toutefois. Un tel accord nécessite de longues négociations. De nombreux points doivent être soulevés, notamment en matière de protectionnisme (pour les industries nationales) ainsi qu’en ce qui concerne les futures réglementations. Un cadre strict, clair et bien défini doit permettre de mettre en place une zone de libre-échange harmonieuse ou chacun y trouvera son compte.