BRICS: le groupe s’élargit officiellement aujourd’hui

Le monde assiste à une évolution dans l’équilibre des puissances économiques et politiques avec l’élargissement officiel du groupe BRICS. Dès ce 1er janvier, ce bloc, initialement composé du Brésil, de la Russie, del’Inde, de la Chine et de l’Afrique du sud, accueille de nouveaux membres influents : l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et l’Iran. Cette décision, prise lors du sommet de Johannesburg en août 2023, marque un tournant significatif pour le groupe qui représente à présent près de la moitié de la population mondiale et environ un tiers du PIB planétaire. Pour rappel, sélectionné pour intégrer le groupe, l’Argentine de Milei (fraîchement élu) a finalement changé d’avis.

Ce renforcement du groupe BRICS, désormais BRICS+, vise à réinventer le système financier mondial, longtemps dominé par les institutions occidentales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces institutions sont en grande partie influencées par le dollar américain, un déséquilibre que le groupe BRICS+ cherche à corriger. La Chine, en tant que deuxième économie mondiale, se voit particulièrement affectée par ce déséquilibre. Pour d’autres, cela permettra de moins subir les effets d’éventuelles sanctions occidentales

D’autres pays tapent à la porte

Plusieurs autres nations veulent intégrer le groupe. En Afrique, le Nigeria, avec sa position de leader économique en Afrique, manifeste un intérêt croissant à rejoindre ce groupe influent. Le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a mis en avant en novembre dernier la pertinence d’une telle adhésion pour le pays, dans le but de renforcer sa présence sur l’échiquier économique mondial.

Le Nigeria cherche activement à diversifier ses partenariats stratégiques et à s’aligner avec des entités partageant des objectifs économiques similaires. L’inclusion du Nigeria dans des groupes tels que les BRICS et le G20 est perçue comme essentielle pour influencer les décisions économiques mondiales, compte tenu de sa stature en Afrique.

L’élargissement du groupe BRICS redéfinit les dynamiques des relations économiques mondiales. Cet élargissement symbolise une quête vers un ordre international plus équilibré et multipolaire, où les économies émergentes et en développement jouent un rôle de plus en plus déterminant.