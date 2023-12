Cet acteur de 48 ans retrouvé mort dans un véhicule

Share on Telegram

Lee Sun-kyun est décédé. L’acteur sud-coréen, âgé de 48 ans, a été retrouvé ce mercredi, décédé dans sa voiture, à Séoul. Un décès qui intervient près de deux mois après l’ouverture d’une enquête le concernant, au sujet d’une supposée consommation de stupéfiants.

Lee Sun-kyun, connu pour son rôle dans le film Parasite, célébré aux Oscars de 2020, est décédé. Ce dernier a été retrouvé dans son véhicule, garé dans le quartier connu de Seongbuk, situé au nord de Séoul, capitale sud-coréenne. Une information qui a fuité dans la presse nationale avant d’être reprise par la police locale. Sur place, un document, probablement une lettre qui prendrait la forme d’un testament, a été retrouvé. C’est ce qui laisse penser aux forces de l’ordre qu’il s’agirait là d’un suicide.

Un acteur accusé d’avoir consommé des drogues

Un décès qui intervient deux mois après l’ouverture d’une enquête, par les autorités locales, concernant l’éventuelle consommation de drogues. En Corée du Sud, la consommation de cannabis et autres drogues psychédéliques est vivement réprimée. Un scandale qui a fortement entaché l’image de l’acteur, qui a dû mettre fin à quelques projets. Si les premiers tests capillaires s’étaient révélés négatifs, les policiers, eux, ont continué à interroger l’acteur. Ainsi, les 23 et 24 décembre, un interrogatoire long de 19 heures aurait eu lieu.

Émotion nationale après l’annonce du décès de Lee Sun-kyun

Lee Sun-kyun a connu de nombreux succès au cours de sa carrière d’acteur. Il a notamment fait fureur dans la série My Sister, dans laquelle il joue le rôle principal, d’un homme qui, malgré les difficultés rencontrées, s’accroche à son sens du devoir. Il a également joué dans les films Haewon et les hommes ou encore Parasite, qui le fera exploser aux yeux du monde entier. Il y joue le rôle de père d’une famille richissime. Son dernier film, Sleep, a été présenté à Cannes. Il laisse derrière lui une femme et deux enfants.