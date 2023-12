Cette riche famille d’Afrique du Nord a gagné plus de 100 millions $ en quelques jours

La scène économique égyptienne a récemment été secouée par une nouvelle remarquable : l’ascension fulgurante de la famille El-Sewedy, faisant d’eux les nouveaux membres égyptiens prestigieux du club des milliardaires. En une semaine seulement, leur investissement conjoint au sein de Elsewedy Electric a bondi de 103 millions de dollars, un ajout considérable à leur fortune déjà conséquente. Selon les chiffres compilés par Billionaires.Africa, la valeur de leur participation commune dans Elsewedy Electric a grimpé à 3,19 milliards de dollars, une augmentation remarquable en seulement sept jours.

Cette poussée spectaculaire survient alors que de nombreux investisseurs se sont tournés vers ce groupe électrique multinational, attirés par sa résilience face aux défis actuels et ses perspectives solides. Fondée en 1938 par la famille El-Sewedy, Elsewedy Electric s’est imposée comme un acteur majeur dans la fabrication d’équipements électriques dans la région MENA. Son portefeuille impressionnant témoigne de son implication dans d’importants projets d’infrastructure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L’ascension récente des actions de la société à la bourse égyptienne a été spectaculaire, avec une hausse de 8,26 % en seulement une semaine. Passant de 26,15 EGP à 28,31 EGP, ce rallye a généré des rendements significatifs pour les investisseurs, notamment pour la famille El-Sewedy, détenant une participation majoritaire de 68,1 % dans Elsewedy Electric. Cette part représente un impressionnant total de 1,48 milliard d’actions ordinaires, consolidant ainsi la position de la famille en tant que l’une des plus riches et influentes d’Égypte.

Au cours de la dernière semaine, la valeur de leur participation a atteint 41,85 milliards de livres égyptiennes, soit une augmentation de 3,19 milliards de livres égyptiennes. Cette croissance renforce davantage leur position déjà solide, étendant leur influence en tant que figure majeure non seulement en Égypte, mais également à travers le continent africain. Leur engagement et leurs investissements stratégiques continuent de propulser la famille El-Sewedy au sommet de l’échiquier économique, consolidant ainsi leur influence croissante en Afrique.

La famille El-Sewedy, avec à sa tête Ahmed El-Sewedy, ainsi que ses frères et sœurs Sadek et Mohammed, a su capitaliser sur les opportunités et les marchés en pleine expansion pour renforcer leur position financière. Cette percée dans l’industrie électrique et leur présence croissante sur les marchés africains témoignent de leur vision stratégique et de leur capacité à saisir les opportunités émergentes. Cette montée en puissance économique positionne la famille El-Sewedy comme un pilier incontournable non seulement sur le plan financier, mais aussi dans l’influence et le développement économique en Afrique.