Ukraine, Israël – Palestine : Talon appelle à une mobilisation générale ….

A l’hémicycle ce jeudi 21 décembre 2023, le président de la République du Bénin Patrice Talon, a prononcé son discours sur l’état de la Nation, devant les députés. Il n’a pas manqué de manifester sa désapprobation quant aux situations conflictuelles survenues entre la Russie et l’Ukraine, et récemment entre Israël et la Palestine. Ces conflits impactent négativement le monde entier et surtout les pays en voie de développement, dont le Bénin.

En dépit des efforts inlassablement fournis par le gouvernement béninois, afin de garantir la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national, les Béninois ne jouissent pas d’une sécurité parfaite. Car, le pays n’est pas épargné par les retombées des troubles qui sont enregistrés dans les autres pays du monde. ‹‹ Nous ne pouvons pas être pleinement satisfaits tant que des défis restent à relever. Car, à la vérité, l’insécurité dans le monde et dans notre sous-région, affecte considérablement notre quotidien », a déclaré le président béninois, Patrice Talon.

En effet, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, a amplifié la cherté de la vie en causant de lourdes conséquences négatives dans tous les pays du monde. « Une guerre avec laquelle nous n’en avons pas fini que déjà un nouveau foyer incandescent de tension apparaît. Oui, la situation au Proche-Orient inquiète et appelle une mobilisation générale en vue de faire taire les armes. Ici, autant nous condamnons l’attaque du Hamas en date du 7 octobre 2023, autant nous condamnons la disproportion de la riposte israélienne et appelons à l’arrêt des hostilités afin que les drames d’aujourd’hui ne fassent le lit à une insécurité plus globale à transmission trans-générationnelle », a déclaré Patrice Talon, devant les parlementaires de la neuvième législature. Le président de la République du Bénin souhaite vivement que les guerres et les attaques terroristes prennent fin. « En tout cas, au Bénin, nous voulons d’un monde débarrassé des guerres et du terrorisme », a-t-il laissé entendre.