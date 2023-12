Coopération bénino-nigérianne : Talon était chez Tinubu, les détails

Le président Patrice Talon était chez son homologue du Nigéria, Bola Tinubu ce mercredi 6 décembre 2023. A travers cette visite, les deux pays entendent réchauffer les liens de coopération bilatérale qui existent entre eux depuis des décennies, rapporte le site de la présidence nigériane.

« La coopération est impérative pour la prospérité économique en Afrique de l’Ouest », a déclaré le président Bola Tinubu qui a souligné que « le manque de synergie entre le Nigeria et la République du Bénin a constitué un obstacle au développement mutuel ». Il est donc grand temps pour Cotonou et Abuja de lever ces barrières pour une économie prospère et durable. Pour le président Patrice Talon, le Nigeria et la République du Bénin « partageaient de nombreux points communs », décrivant les deux pays comme « des jumeaux siamois ».

Conscient de ce qui caractérise le Bénin et son pays le Nigéria, le président Tinubu pense qu’il faut tabler sur une synergie économique pour le développement des deux nations. « Nous sommes un. Aucune autre nation comme la nôtre ne devrait s’inquiéter (…) Nous devons avoir des principes et des priorités économiques communs », a-t-il noté. Face à cette situation, les deux Chefs d’Etat ont désormais une claire conscience qu’il urge de renforcer les liens de coopération entre le Bénin et le Nigéria. Et pour y arriver, le président Patrice Talon suggère la mise en place d’une collaboration interministérielle à l’effet de définir clairement des principes et priorités économiques communs.

Ce programme économique a été accueilli favorablement par le locataire de la State House qui est admiratif du leadership éclairé du président béninois. « Nous soutiendrons tous les intérêts du secteur privé pour faciliter la prospérité de nos deux pays importants. J’apprécie l’urgence de votre approche et nous nous en félicitons. Le leadership se définit parfois par une action urgente. Merci pour votre leadership de qualité. Nous sommes ensemble. », s’est engagé Bola Tinubu. La mise en œuvre effective de cette approche sera porteuse de devise pour les deux pays, à en croire le président Tinubu qui ne pense pas laisser cette opportunité lui échapper. « Je ne suis pas une personne rétrospective. J’ai hâte. C’est ainsi que j’évite de rater des étapes », a déclaré le président.

Quid des relations commerciales ?

L’amélioration des relations commerciales fait partie intégrante du renforcement de la coopération bilatérale entre Cotonou et Abuja. La question a été amplement discutée par Patrice Talon et Bola Tinubu à la State House. Tout en qualifiant de « cruciales » les relations entre le Bénin et le Nigeria, Patrice Talon a exprimé la volonté manifeste du Bénin à renforcer ses liens commerciaux avec le Nigeria, avec en toile de fond la libre circulation des personnes et des biens. « Le Bénin a commencé à mettre en œuvre un plan de développement national qui comprend une intégration renforcée entre le Nigeria et la République du Bénin. Notre plan de développement inclut la prise en compte des investissements nécessaires au Bénin pour renforcer notre intégration avec le Nigeria en termes commerciaux », fait savoir le Chef de l’Etat béninois. « Au niveau de la CEDEAO, nous sommes favorables à la libre circulation et à l’intégration, et au niveau africain, la ZLECAf envisage cela ; nous devons donc agir de toute urgence pour que cela devienne une réalité », suggère Patrice Talon.

Cette urgence, selon le président Patrice Talon, nécessite la révision du programme d’investissement qui intègre tous les facteurs de l’économie nigériane. Ceci passera sans doute par la création d’un « comité technique interministériel qui préparera conjointement un projet de document pour nos législatures », a-t-il insisté. Face aux difficultés bilatérales sur la question de la contrebande, l’hôte de Bola Tinubu a déclaré : « Nous travaillerons dur pour coordonner et garantir que vos intérêts sont protégés à mesure que nous intégrons nos économies. Je veux que nous écrivions l’histoire ensemble ».