CRIET au Bénin : un douanier en cavale condamné à 10 ans de prison

Un douanier et son complice ont été lourdement condamnés au Bénin pour abus de fonctions et blanchiment de capitaux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a prononcé son verdict lors d’une audience le 11 décembre 2023. Le douanier, reconnu coupable, a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de dix ans et d’une amende de cinq millions de francs CFA. Son complice a également été condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende de deux millions de francs CFA.

Il était en service à Hillacondji

Les charges qui pèsent sur les deux hommes sont liées à une affaire de déclaration de frais de douane. Alors qu’il était en service au poste de douane à Hillacondji, à la frontière entre le Bénin et le Togo, l’agent aurait permis l’entrée de marchandises sur le territoire sans déclaration douanière, avec la complicité de son acolyte, un transitaire. À la demande de l’Agent judiciaire du trésor, la Cour a ordonné que les condamnés versent des dommages-intérêts au profit du trésor public.

Publicité

Ils sont donc tenus de payer solidairement la somme de quatre-cent cinq millions quatre-vingt-dix mille francs CFA. De plus, la Cour a décrété la confiscation des biens du douanier, sauf ceux à usage familial. Rappelons que pour cette affaire, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) avait requis 10 ans de prison ferme contre ledit douanier le lundi 13 novembre 2023.

La juridiction spéciale avait requis contre son coaccusé, cinq ans de prison pour complicité d’abus de fonction, d’après les informations rapportées par Libre Express. L’affaire avait éclaté en août 2021 où trois douaniers et un transitaire avaient été interpellés. L’affaire a été ensuite envoyée devant la commission d’instruction de la Criet.