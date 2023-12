Criet : Le Pdg de la Société Agetip-Bénin en prison

Après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), le Président directeur général de la société Agetip-Bénin a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 1ᵉʳ décembre dernier. Le Président directeur général de la société Agetip-Bénin a été épinglé par la Brigade économique et financière (Bef) et interpelé depuis le 24 novembre 2023.

Selon nos informations, à l’issue de sa présentation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), il a été mis sous mandat de dépôt le vendredi 1er décembre 2023.

Publicité

Pour rappel, l’Agence d’exécution des travaux publics (Agetip-Bénin) est une société qui a pour mission d’assurer pour le compte de l’Etat, des collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales ou privées, la maîtrise d’ouvrage déléguée, la conduite d’opérations ou l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; de promouvoir l’emploi et les Petites et moyennes entreprises (Pme) à travers la réalisation de ses activités et de conduire toutes opérations commerciales et industrielles. Agetip-Bénin offre des services en assistance fiduciaire et gestion de projet.