Démission du ministre Homeky : Patrice Talon se prononce et explique

Dans un entretien exclusif diffusé ce samedi 23 décembre 2023 sur la Télévision nationale, le président Patrice Talon s’est prononcé pour la première fois sur la démission de l’ex-ministre des sports Oswald Homeky. Le Chef de l’Etat trouve anormal que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement qui ont été acteurs de la réforme du système partisan suscitent la candidature d’une personnalité pour la présidentielle de 2026 au mépris de cette réforme.

Selon lui, cette initiative doit être l’émanation des partis politiques. « Il fallait que ce soient les partis qui soient à l’initiative (…). Mais aujourd’hui, aucun parti politique ne s’est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc Républicain, ni l’Union Progressiste le Renouveau, ni Les Démocrates, ni les FCBE… Personne n’a encore fait ça. Et les organes des partis n’ont pas encore ouvert la compétition en leur sein », fait observer Patrice Talon qui trouve que son ancien collaborateur est allé vite en besogne.

« Comment on peut voir quelqu’un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd’hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion de son candidat à lui, celui qu’il estime peut-être le meilleur pour lui en 2026 au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble ? », s’interroge le numéro 1 de tous les béninois.

Un rappel à l’ordre

Et comme il fallait imprimer la discipline au sein de sa troupe, le président a dû rappeler à l’ordre l’ex-patron des sports. « Et c’est bien pour ça que je l’ai rappelé à l’ordre. Mais ça n’est pas légitime qu’il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer ? », s’est-il défendu. Pour le Chef de l’Etat, ce n’est pas encore le moment de susciter la candidature d’une quelconque personnalité pour la présidentielle de 2026. « Les partis n’ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d’ouvrir la compétition et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques », a précisé Patrice Talon qui a rappelé qu’il n’y aura pas de candidats au Bénin sans les partis politiques.

« Ce sont eux (partis politiques, ndlr) qui vont décider, qui vont adouber les candidats. Leurs élus vont donner les parrainages. Il faut que ce soit ainsi pour qu’il y ait de l’ordre, qu’il y ait la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Donc il ne faut pas permettre cela », a insisté le président Patrice Talon.

Pour rappel, le ministre des sports Oswald Homeky a démissionné du gouvernement le 6 octobre 2023 pour avoir été rappelé à l’ordre par le Chef de l’Etat. A l’origine, celui qui était jusque-là l’un des fidèles collaborateurs du président Patrice Talon a désigné Olivier Boko comme le meilleur candidat pour la présidentielle de 2026 à la faveur d’un entretien.