Eau potable à Calavi: Obligation de revoir l’installation des tuyaux

L’eau potable est une denrée précieuse qui mérite d’être entretenue seulement, dans la commune d’Abomey-Calavi, l’eau de la Soneb, société nationale des eaux du Bénin coule à flot, à longueur de journée et de nuit un peu partout il n’y a pas de jour où un des tuyaux souterrains n’a été ou ne s’est cassé quelque part surtout dans l’arrondissement de Godomey et plus précisément à Godomey Togoudo et à Womey où nous avons fait le constat.

Les tuyaux se cassent laissant couler l’eau des jours durant, inondant parfois des rues entières et créant de nombreux désagréments aux populations. Les équipes techniques de la Soneb interviennent parfois mais avec beaucoup de retard. Mieux les cas sont tellement légion qu’ils leurs échappent ou dépassent leurs capacités d’action.

Pendant ce temps, beaucoup sont encore privé d’eau potable même dans les rayons de Cotonou, la métropole du Bénin. A qui la faute dans cette situation ? On ne saurait encore le dire. Mais il est important de reconnaitre que l’Etat a fait de gros efforts en raccordant tous les quartiers de la commune d’Abomey-Calavi. Cet important investissement mérite d’être protéger pour le bonheur des populations bénéficiaires.

Les responsables de société nationale des eaux du Bénin sont ici interpelés ainsi que les entreprises qui exécuter les travaux de tuyauterie pour le raccordement des différents coins de la commune. L’eau doit aller aux populations et non couler à terre inutilement.