Économie : lancement des Journées scientifiques de l’économie béninoise 2023

L’édition de l’année 2023 des Journées scientifiques de l’économie béninoise (Jseb), a été lancée ce jeudi 14 décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Elle va connaitre son épilogue le vendredi 15 décembre 2023. Pendant ces deux jours, les réflexions seront croisées autour du thème : « Quelles stratégies de développement économique et social inclusif au Bénin face aux chocs multiples ? ».

Organisées par la Direction générale de l’économie (Dge), le premier jour des Journées scientifiques de l’économie béninoise a été caractérisé par une conférence inaugurale qui s’est articulée sur le thème : « la dette publique en Afrique sub-saharienne : vers l’insoutenabilité ». Les différentes sessions portent sur le capital humain, la pauvreté et l’inégalité ; la gouvernance et inclusion économique et sociale ; l’endettement et politique budgétaires ainsi que le commerce international et intégration régionale. En ce qui concerne le deuxième jour, une conférence inaugurale, axée sur le thème : « Accès aux nouvelles technologies et efficacité de la croissance : Des disparités en Afrique », est prévue à l’ordre du jour. Il s’agit du moment propice pour mener des échanges sur les politiques et la pauvreté énergétique, l’innovation financière et logistique et la transition numérique et le développement, entre autres.