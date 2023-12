Energie: une entreprise du Maghreb signe un gros contrat au Sénégal

Dans le domaine de l’énergie, un nouveau jalon significatif a été atteint avec l’accord majeur signé entre Cegelec Maroc-VINCI Energies et la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec). Le vendredi 22 décembre à Dakar, cette entreprise marocaine a officiellement scellé un contrat d’une valeur de 2,2 milliards de dirhams. Cet accord historique est destiné à la réalisation d’un projet substantiel visant à moderniser et développer les réseaux de transport et de distribution d’énergie au Sénégal.

Les travaux prévus s’étaleront sur une période de 36 mois, reflétant ainsi l’envergure et la complexité de cette entreprise d’ingénierie. Cegelec Maroc-VINCI Energies se voit confier la responsabilité de mettre en œuvre un projet intégral de transport et distribution d’énergie dans le cadre du Programme de développement du réseau de transport et de distribution d’électricité au Sénégal, connu sous le nom de « Pôle 2026 ».

L’annonce de cette réalisation majeure a été faite par l’entreprise marocaine à travers un communiqué officiel. Ce projet d’envergure implique la conception et la réalisation de postes THT 225Kv, de lignes THT aériennes et souterraines 225Kv, ainsi que des lignes moyenne et basse tension équipées de postes préfabriqués et d’un système de télé-conduite.

La signature de l’ordre de service du démarrage des travaux a été l’occasion d’une cérémonie solennelle en présence du ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, illustrant ainsi l’importance stratégique de cette collaboration pour le Sénégal et sa vision d’améliorer son infrastructure énergétique.

Cegelec Maroc-VINCI Energies se distingue par son expertise manifeste dans l’ingénierie et la réalisation de projets Fast Track d’infrastructures énergétiques. Ce projet au Sénégal témoigne clairement de cette compétence, consolidant ainsi sa réputation en tant que partenaire privilégié pour les opérateurs, développeurs et investisseurs engagés dans des projets énergétiques d’envergure en Afrique.