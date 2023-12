Financement des partis politiques Bénin: UPR, BR, LD et FCBE se partagent 1,5 milliard FCFA

Ce 15 décembre 2023, le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) a remis officiellement des chèques d’un montant total de 1,5 milliard de FCFA à quatre partis politiques majeurs. Cette action, censée soutenir financièrement les formations les plus représentatives, a attribué des sommes variées à l’Union progressiste Le renouveau (UP Le renouveau), au Bloc républicain (Br), aux Démocrates (LD) et à la Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe).

Conformément aux dispositions de l’article 5 nouveau de la Constitution et de l’article 39 de la loi portant Charte des partis politiques en République du Bénin, quatre partis politiques ont obtenu le financement publique. L’Union progressiste Le renouveau a reçu la plus grande part, s’élevant à 697 362 954 FCFA, suscitant des doutes quant à la transparence et à l’équité dans cette répartition. Le Bloc républicain, deuxième bénéficiaire en termes d’allocation, a obtenu une somme de 519 087 118 FCFA, suivie des Démocrates avec 164 128 440 FCFA et de la Force cauris pour un Bénin émergent, qui a reçu 128 421 428 FCFA.