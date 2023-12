Grandes fortunes: ces milliardaires devenus plus riches grâce à l’IA

L’émergence de l’intelligence artificielle a permis à certaines fortunes de s’enrichir toujours plus. Selon Forbes, plus de la moitié des 2.568 milliardaires aurait vu leur fortune croître en cette année 2023, à hauteur de milliards de dollars, voire une centaine pour certains d’entre eux. Des chiffres qui font tourner la tête !

L’homme le plus riche serait Elon Musk. Ce dernier, à la tête de Tesla et SpaceX (entre autres) aurait une fortune estimée à 254.9 milliards de dollars. Un gain de 108 milliards de dollars par rapport à l’an dernier. Attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes et sont très fluctuants, puisque l’immense majorité de la fortune du milliardaire d’origine sud-africaine est composée d’actions.

Les pontes de la tech, en haut du classement

La seconde personne à avoir connu un bon dans le classement, c’est Mark Zuckerberg. Le patron de Meta a connu une année 2023 riche, avec de nombreuses évolutions, l’arrivée de l’intelligence artificielle et enfin, le lancement de Threads, concurrent direct à Twitter. Il dispose de 118.6 milliards de dollars dans les caisses, soit une hausse de 75 milliards de dollars en l’espace d’une année.

Mais celui qui a fait la plus forte impression, c’est l’indonésien Prajogo Pangesty. Ce magnat de l’énergie a vu les actions de son entreprise, prendre plus de 900%, rien que ça. Il a gagné, en l’espace d’un an seulement, 47 milliards de dollars, ce qui lui a permis de faire gonfler sa fortune, aujourd’hui estimée à 52.8 milliards de dollars.

OpenAI et NVIDIA boostent le marché

Larry Page et SergueÏ Brin, les deux co-fondateurs de Google, ont, eux aussi, connu une belle année, puisque Google a accentué ses efforts sur l’IA en annonçant notamment le lancement de Bard, un concurrent direct à ChatGPT. Résultat ? +50% et des gains respectifs de 34.4 milliards et 33 milliards de dollars. Des chiffres dont peut également se targuer Steve Ballmer, qui est l’ancien PDG de Microsoft (et toujours actionnaire). Grâce à OpenAI, dont le groupe est le propriétaire, sa fortune a pris 55% !

Enfin, Larry Ellison, le fondateur d’Oracle a vu sa fortune grimper de 30 milliards de dollars en cette année 2023 grâce notamment à la forte demande de service et de gestion des données basées sur l’IA générative. Dernier personnage à avoir connu une année 2023 faste, Jensen Huang, le co-fondateur de Nvidia, concepteur de puces destinées aux systèmes d’intelligence artificielle. Un titre qui, en bourse, a connu une année 2023 exceptionnelle, avec une hausse du cours de l’ordre de… 230%.