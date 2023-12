Grosses fortunes: voici les 20 pays qui comptent le plus de milliardaires en 2023 (UBS)

Les milliardaires du monde ont souvent construit leur fortune de diverses manières, reflétant la diversité et la complexité des économies mondiales. Un nombre significatif d’entre eux ont fondé des entreprises technologiques, profitant de l’explosion de l’innovation et de la numérisation pour créer des produits et services à grande échelle. Des figures comme Jeff Bezos, Bill Gates, et Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk sont emblématiques de cette voie. D’autres ont capitalisé sur les marchés financiers, la gestion d’actifs ou l’investissement immobilier.

Il y a aussi ceux qui ont hérité de leur richesse, la préservant ou la multipliant à travers des entreprises familiales ou des investissements judicieux. Cependant, cette richesse n’est pas sans controverse, car elle soulève des questions sur l’inégalité économique, l’accumulation de richesse et l’influence sociopolitique des ultra-riches.

Les milliardaires en hausse

Le panorama des milliardaires en 2023 présente une image fascinante de la richesse mondiale. Selon le rapport de UBS, malgré une baisse de 5,5 % de leur richesse en 2022, les milliardaires ont vu leur nombre augmenter de 7 %, atteignant 2 544 individus à l’échelle mondiale. Cette croissance est accompagnée d’une reprise significative de leur fortune, passant de 11 000 milliards de dollars à 12 000 milliards de dollars.

À la 20ème place, l’Espagne compte 24 milliardaires, suivie de près par la Suède avec 26 milliardaires, reflétant non seulement leur prospérité mais aussi leur influence économique croissante. Israël et la Thaïlande, avec respectivement 26 et 28 milliardaires, démontrent également une concentration notable de richesse. L’Asie, en particulier, continue de se démarquer, avec la Corée du Sud affichant 32 milliardaires.

La France, avec ses 34 milliardaires totalisant une fortune de 501,6 milliards de dollars, se distingue en Europe, tandis que le Japon et l’Australie, avec 38 et 41 milliardaires respectivement, montrent une tendance similaire en Asie. Singapour et le Canada, tous deux avec 41 milliardaires, illustrent également une augmentation significative par rapport à l’année précédente.

Parmi les pays ayant la plus forte densité de milliardaires par habitant, on retrouve Hong Kong, Singapour, la Suisse et la Suède. Le Brésil, Taiwan, et l’Italie, avec 45, 46, et 56 milliardaires respectivement, continuent d’augmenter leur présence sur la scène mondiale des ultra-riches. Hong Kong et la Suisse affichent également une croissance impressionnante, avec 68 et 75 milliardaires.

Le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde, la Chine et les États-Unis complètent le haut du classement, reflétant non seulement une concentration de richesse mais aussi une influence économique et culturelle considérable. Les États-Unis restent en tête avec 751 milliardaires, affirmant leur position dominante dans le monde de la richesse extrême.

Ce rapport met en lumière non seulement la répartition de la richesse mondiale, mais aussi les dynamiques économiques et les tendances d’investissement des personnes les plus riches du monde.

Voici la liste des 20 pays comptant le plus de milliardaires en 2023, selon le rapport de UBS :