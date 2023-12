Lancement de  »Pur Zédaga » : un projet pour accompagner les agriculteurs béninois

Le mercredi 06 décembre 2023 à Cotonou, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui en présence de sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance et de la Représentante de la Banque ouest africaine de développement (Boad), a procédé au lancement officiel, des activités du Projet d’urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole (Pur -Zédaga).

Il s’agit d’un projet monté pour apporter en urgence un soutien aux populations de l’Uemoa fragilisées par la pandémie à Covid-19. Le Projet d’urgence de renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole (Pur -Zédaga) est financé par la Banque ouest africaine de développement (Boad), à hauteur de 25 milliards de francs CFA, et contribuera, pendant les deux ans de sa mise en œuvre (2022-2024), à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le renforcement de la résilience des petits exploitants agricoles hommes et femmes face au triple choc sanitaire, sécuritaire et géopolitique par l’accroissement des revenus des producteurs, transformateurs et commerçants agricoles.

Le projet interviendra dans 42 communes réparties dans les sept pôles de développement agricole. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Cossi Dossouhoui a déclaré que « Pur -Zédaga vient enrichir l’agenda public en matière de promotion des filières à haut impact sur la sécurité alimentaire et notionnelle ». D’une même voix, le ministre de l’Agriculture et sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé ont invité tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet, à mettre les bouchées doubles pour que les bénéficiaires puissent en profiter le plus tôt possible, afin de sortir de la précarité.