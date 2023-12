Les milliardaires de plus en plus attirés par cette capitale

Share on Telegram

Abu Dhabi, autrefois perçue comme une destination de luxe ou un hub touristique majeur, a récemment connu une transformation majeure, émergeant comme le nouvel abri privilégié des milliardaires du monde entier. C’est ce que révèle l’agence Bloomberg dans un récent article sur sa plateforme. Ce changement s’est opéré avec une rapidité et une ampleur remarquables, faisant de la capitale des Émirats arabes unis un sanctuaire sûr pour les ultra-riches en quête de protection pour leurs avoirs.

Contrairement aux havres fiscaux traditionnels, Abu Dhabi Global Market (ADGM) attire de plus en plus d’individus les plus riches du globe en offrant une sécurité inégalée pour leurs actifs. Le rapport de Bloomberg a mis en lumière cette migration massive de milliardaires vers Abu Dhabi, soulignant que des milliers de personnes fortunées ont établi des véhicules financiers spéciaux (SPV) au sein de l’ADGM ces dernières années.

La montée en flèche du nombre de ces SPV, passant de seulement 46 en 2016 à plus de 5 000 aujourd’hui, témoigne de la confiance croissante des élites mondiales envers le marché financier d’Abu Dhabi pour la sauvegarde de leurs richesses. Parmi les personnalités notables ayant récemment rejoint ce mouvement, Nassef Sawiris, l’homme le plus riche d’Égypte et d’Afrique du Nord, a attiré l’attention en transférant son « family office » à Abu Dhabi.

Cette décision stratégique ne se limite pas à un simple changement de localisation, mais marque un tournant vers de nouvelles opportunités et investissements au Moyen-Orient et en Afrique. Cela souligne également le rôle pivot d’Abu Dhabi dans le panorama mondial des milliardaires. Ce déménagement stratégique de Sawiris intervient à un moment opportun, coïncidant avec une augmentation notable de sa valeur nette en 2023.

De plus, le partenariat entre OCI NV, fondé par Sawiris, et Abu Dhabi National Oil Company, avec Fertiglobe finalisant sa cotation à Abu Dhabi pour une capitalisation boursière implicite de 5,8 milliards de dollars en octobre 2021, souligne la pertinence économique croissante de la région. Ce mouvement massif de milliardaires vers Abu Dhabi marque non seulement un changement géographique, mais également un déplacement des pouvoirs financiers mondiaux.