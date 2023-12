L’Ukraine revendique la destruction d’un vaisseau russe

Dans un nouvel épisode tendu du conflit qui perdure entre l’Ukraine et la Russie, l’armée de l’air ukrainienne a revendiqué la destruction d’un vaisseau russe en Crimée. Le « grand navire de débarquement Novocherkassk » aurait été anéanti dans la localité de Féodossia, en Crimée, par des pilotes ukrainiens. Cette action a été décrite comme une riposte contre la supposée utilisation par Moscou de drones iraniens, notamment les redoutables Shaheds, dans le conflit avec Kiev.

Selon les déclarations de l’armée de l’air ukrainienne, l’attaque aurait été menée vers 2 h 30 à l’aide de missiles de croisière de « l’aviation tactique ». Une vidéo relayée par le commandant de l’armée de l’air, Mykola Olechtchouk, a montré une explosion suivie d’une gerbe de flammes, témoignant de la déflagration. Féodossia, une localité abritant une importante base navale russe sur la mer Noire, a ainsi été le théâtre de cet incident.

Publicité

Sergueï Aksionov, numéro un en « République de Crimée », a confirmé cette attaque, signalant que le secteur du port a été bouclé. Toutefois, il n’a pas fourni de détails précis sur les dégâts, se contentant de mentionner l’évacuation de résidents de plusieurs maisons. Cette nouvelle confrontation survient après que l’Ukraine ait déjà coulé en avril 2022 le croiseur Moskva, le navire amiral russe de la flotte en mer Noire, lors d’une précédente frappe en Crimée.

En parallèle, l’armée de l’air ukrainienne a signalé une nouvelle série d’attaques nocturnes de drones Shahed dans les régions de Kherson et d’Odessa. Sur les 19 drones russes détectés, 13 auraient été interceptés par les forces ukrainiennes. Ces incidents mettent en lumière la persistance des hostilités et des tensions entre les deux nations, témoignant d’une escalade récurrente du conflit.

L’Ukraine, en proie à des attaques de drones récurrentes et à des affrontements militaires dans la région, semble déterminée à répondre aux actions qu’elle attribue à la Russie depuis que l’offensive a démarré en Février de l’année dernière. Plus d’un an maintenant après le démarrage des hostilités, les combats se poursuivent sur le terrain et font de nombreuses victimes