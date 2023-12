Lutte contre le terrorisme au Bénin : les FAB reçoivent un don américain d’équipements

Dans le cadre de la deuxième édition du Programme de Sécurisation des Frontières dénommé BORSEC 2, qui s’est déroulée au Poste de Commandement du 2ᵉ Bataillon Interarmes de Parakou, le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général de l’Armée béninoise, a réceptionné ce mercredi 29 novembre 2023, des équipements individuels et collectifs tels que des lunettes balistiques, des effets vestimentaires et du matériel de communication.

Le département américain de la défense dote les Forces Armées Béninoises en équipement. Ce soutien américain vise à renforcer la capacité des militaires béninois dans la lutte contre les groupes terroristes. Par ce don, le département américain de la défense se place aux côtés de l’armée béninoise et donne la possibilité aux FAB de mieux se préparer pour faire face aux attaques des individus armés non identifiés dans le nord du pays.

À cette occasion, l’ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Shukan, a expliqué qu’en face de l’insécurité et du terrorisme, il est impératif que le Bénin et les États-Unis d’Amérique s’unissent et partagent leurs connaissances et leurs ressources pour éradiquer cette menace dévastatrice. Il a également précisé que la formation et les équipements, à eux seuls, ne suffisent pas pour lutter efficacement contre le terrorisme. Cela nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement sans faille pour s’attaquer aux causes profondes du terrorisme.

Le Général de Brigade Fructueux Gbaguidi, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, a déclaré que l’aguerrissement d’une armée et sa montée en puissance passent par une adaptation continue de ses forces aux dynamiques des menaces sécuritaires. Face à l’évolution des modes d’action des groupes terroristes, cela exige un renforcement continu des capacités humaines et matérielles de ses forces. C’est pourquoi les FAB se sont engagées à améliorer le niveau opérationnel du personnel et la qualité de leurs équipements.