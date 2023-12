Share on Telegram

La situation à Tombouctou, au Mali, témoigne d’une lueur d’espoir dans un contexte de conflit prolongé. Ce jeudi, une percée significative a été observée avec l’arrivée de camions en provenance d’Algérie, brisant ainsi un isolement de quatre mois dû au blocus. Ces camions, chargés de produits de première nécessité, marquent un moment crucial pour les résidents, apportant une amélioration, bien que précaire, de leur quotidien. C’est une bonne nouvelle pour les habitants, facilitée par les récentes percées des forces maliennes dans la région nord du pays.

Parallèlement, les voies fluviales continuent de jouer un rôle vital dans l’approvisionnement de la ville. Malgré les incertitudes et les risques liés aux routes terrestres, les petites embarcations assurent un flux régulier de marchandises. Cependant, la situation reste tendue avec la suspension du service des grands bateaux de la Comanav depuis un incident violent en septembre, soulignant la fragilité de la normalisation des transports.

Un autre indicateur de reprise est la reprise annoncée des vols hebdomadaires par Sky Mali vers Tombouctou et le retour des populations ayant fui la ville. Cette reprise des liaisons aériennes, interrompues pour des raisons de sécurité, est un pas en avant vers la restauration de la connectivité régionale.

De plus en plus de victoires militaires

Dans le cadre plus large de la lutte contre l’insécurité, les forces armées maliennes ont récemment mené une opération réussie contre des groupes terroristes près de Kidal, démontrant la résolution du pays à combattre le terrorisme. De plus, des développements politiques, comme la nomination du général El Hadj Gamou à la gouvernance de Kidal, signalent un effort pour renforcer la gouvernance dans les régions instables.

Ces évolutions à Tombouctou et au-delà reflètent un Mali en route vers la stabilité et la paix. Des progrès ont été observés et des collaborations régionales entre les régimes militaires ont pu être constatés.