Martinique : Patrice Talon ému lors de la visite du lieu de détention du Roi Béhanzin

Le président Patrice Talon s’est rendu le jeudi 14 décembre 2023 au Fort Tartenson, lieu où le Roi Béhanzin et sa famille avaient été détenus après leur déportation par les autorités coloniales françaises en Martinique à la fin du XIXe siècle. C’est en marge de sa visite de travail en Martinique entrant dans le cadre de l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin ».

Au Fort Tartenson, le président Patrice Talon n’a pas pu contenir ses émotions. Et pour cause, les caractères historique et émotionnel que revêt ce site. « Il n’y a pas d’autres mots pour le décrire que l’émotion. C’est tout. La charge émotionnelle est énorme à observer, à vivre, à venir sur les lieux où a été détenu le souverain Béhanzin qui a été Roi du Danxomè, où moi-même je suis d’ailleurs né », déclare le Chef de l’Etat.

Pour Patrice Talon, le Roi Béhanzin a été l’un des derniers souverains de grande carrure et de notoriété. « Sa chute, sa déportation et sa détention ici traduisent bien comment la France a déstabilisé un royaume qui était entrain de faire son chemin », a-t-il souligné.

Partagé entre histoire et émotions, le descendant du Roi Béhanzin laisse entendre : « Vous savez ? Il y a un peu de tristesse, sinon beaucoup pour ce qui est aujourd’hui ici, le symbole de la fin du royaume de Danxomè ». Cette visite au Fort Tartenson en Martinique est donc pour l’actuel locataire de la Marina un pèlerinage empreint d’intenses moments d’histoire et d’émotion.

Pour rappel, le Fort Tartenson est le dernier fort militaire construit à Fort-de-France au cours du XIXe siècle. Jusqu’en 2004, il abritait les services d’écoute de l’armée. Mais en 2006, année de la célébration du centenaire de la mort du Roi Béhanzin, le Fort Tartenson est devenu le lieu de pèlerinage pour plusieurs délégations.