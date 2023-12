Netanyahou déplore une « insupportable tragédie » après le décès par « erreur » de 3 israéliens

Share on Telegram

Le 15 décembre restera marqué d’une noirceur insoutenable pour Israël. Trois vies innocentes ont été fauchées « par erreur » dans la bande de Gaza, plongeant le pays dans un deuil profond. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a rapidement exprimé son regret face à cette « insupportable tragédie » qui a frappé l’ensemble de l’État israélien. Yotam Haïm, batteur talentueux de 28 ans, Samer al-Talalqa, jeune Bédouin de 25 ans, et Alon Lulu Shamriz, âgé de 26 ans, ont été identifiés à tort comme une menace par les forces de Tsahal, provoquant un drame inimaginable.

Leurs familles et des sympathisants ont manifesté devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, exigeant promptement la libération des captifs détenus. La peine d’Israël s’est intensifiée avec la perte de ces trois jeunes hommes, victimes d’une erreur tragique. Leur mort a suscité une onde de choc au sein de la population, réclamant justice et clarifications sur cette funeste méprise. La colère et la douleur se mêlent dans ce deuil national, renforcées par le poids de cette terrible perte évitable.

Cependant, cette tragédie ne se limite pas à ces trois vies sacrifiées. Un autre deuil s’abat également sur la région. Samer Abou Daqa, caméraman talentueux d’Al Jazeera, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne à Khan Younès, principale ville du sud de la bande de Gaza. Sa disparition vient s’ajouter à une liste déjà bien trop longue de journalistes et de professionnels des médias décédés depuis le début du conflit.

Cette violence affecte profondément le Qatar et Gaza, plongeant ces régions dans une douleur partagée. Le malheur s’étend ainsi au-delà des frontières, touchant plusieurs vies innocentes et rappelant la nécessité urgente de préserver la sécurité et la vie humaine