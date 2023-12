Nucléaire: la Russie inquiète après une deuxième opération de chargement

Share on Telegram

La Russie a renforcé son profil nucléaire avec le récent chargement d’un second missile balistique intercontinental Yars dans la base de Kozelsk, située dans la région de Kaluga. Cet événement, faisant suite à un chargement similaire il y a un mois, marque une progression significative dans le renforcement de l’arsenal nucléaire russe, indiquant une tendance croissante à la modernisation militaire.

Le Yars, un missile impressionnant de 23 mètres, se distingue par sa capacité à transporter plusieurs véhicules ogives nucléaires capables de cibler différentes zones. Ce système sophistiqué augmente la flexibilité et la force de frappe du missile, comme le montre la diffusion d’une vidéo par le ministère de la Défense, illustrant le processus de chargement du missile dans un silo.

La Russie, détenant le plus grand arsenal d’armes nucléaires au monde, possède environ 5 889 ogives, dépassant légèrement les États-Unis qui en comptent 5 244. Ces chiffres, fournis par la Fédération des scientifiques américains, démontrent la concentration massive d’armes nucléaires entre ces deux nations, avec chacune environ 1 670 ogives en position stratégique.

Un déploiement similaire il ya un mois

Le développement récent de l’arsenal nucléaire russe comprend l’introduction du missile Avangard, doté d’un véhicule planeur hypersonique. Présenté en 2018, l’Avangard se caractérise par sa vitesse exceptionnelle et sa capacité à effectuer des manœuvres imprévisibles, compliquant sa détection et son interception. Ce progrès technologique souligne une avancée majeure dans la course mondiale aux armements.

La décision de la Russie de se retirer du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) a également été une source de préoccupation. Cette initiative, expliquée par le ministre russe de la Défense comme une réaction aux positions américaines sur le traité, représente un changement notable dans la politique nucléaire russe, bien que le pays affirme maintenir sa doctrine nucléaire.

La montée en puissance de l’arsenal nucléaire russe et le retrait de traités clés interpellent sur l’avenir de la sécurité mondiale. Dans un contexte où les superpuissances continuent de développer des armements avancés, la perspective de stabilité internationale devient de plus en plus incertaine.