Offres de générosité exceptionnelle : Tout Canal+ offert à tout réabonnement

En cette période de fin d’année, Canal+ fait des offres exceptionnelles du jamais vu au Bénin. Toutes les nouvelles offres promotionnelles apportées par Canal+ ont été dévoilées par ses responsables ce vendredi premier décembre 2023, à travers une conférence de presse qui s’est tenue à Cotonou, à la boutique Canal+ de Saint-Michel.

Dès ce vendredi 1ᵉʳ décembre jusqu’au 31 décembre 2023, le décodeur Canal+ est vendu à 1 000 FCFA au lieu de 5000f, à partir de la formule évasion, dans la limite des stocks disponibles. Tout réabonnement donne accès à Tout Canal+, une formule de 40 000 FCFA. La seule condition pour accéder à cette offre promotionnelle est de se réabonner à sa formule habituelle. Cette offre est valable même pour les abonnés dans les images ont déjà été coupées. Canal+ a pris ces dispositions pour permettre à ses abonnés de terminer l’année 2023 en beauté et permettre à ceux qui n’appartiennent par encore à la grande famille Canal+, d’y accéder à moindre coût. Avec Canal+, c’est une programmation très attrayante au menu de cette fin d’année.

Le meilleur du cinéma sur tous les écrans. Il s’agit des films passionnants tels que »Super Mario Bros », »Jingle Cruise « et la programmation spéciale des films féériques de Noël. À l’occasion de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant en Côte d’Ivoire, Canal+, en tant que diffuseur officiel de la compétition, lance pour la première fois une chaîne événementielle dédiée à cet événement panafricain.

Canal+Can promet une expérience unique au cœur du pays hôte et au plus près de la plus grande des compétitions africaines avec une programmation exceptionnelle et un dispositif jamais mis en place auparavant pour un événement sportif. Canal+Can est disponible pour les abonnés Canal+ dès le 14 décembre sur le canal 9. ‹‹ Canal+ Can a rejoint le bouquet canal+ de manière éphémère, juste pour cette Can exceptionnelle qui va se passer en Côte d’Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février ››, a notifié la directrice générale de Canal+ Bénin, Yacine Alao.

Tous les temps fort, tout ce qui est coulisses, analyses, commentaire et décryptage de la Can, y seront retrouvés. ‹‹ La 34ᵉ édition de la Can démarre le 13 janvier prochain sur Canal+ can. C’est une Can rempli d’émotions, de suspense, de passion, d’adrénaline. Nous verrons si les éléphants de Yaya Touré feront le poids face à Mohamed Salah et son équipe. Nous verrons également si notre lion de la teranga Sadio Mané et ses coéquipiers vont remporter cette Can ››, a affirmé Barnes Vidjannagni, responsable de communication de Canal+ Bénin.

Le meilleur des séries est sur Novelas TV. À partir du 2 décembre 2023, Novelas TV offre à ses téléspectateurs, quatre nouvelles séries. Il faut noter que Canal+ compte encore plus de chaîne béninoise. Éden TV ainsi que Diaspora FM ont rejoint la grande famille Canal+ et sont accessibles respectivement sur les canaux 287 et 587. Canal+ est inlassablement dans la quête de la perfection pour le bonheur de ses abonnés.

Ainsi, 26 chaînes passent en haute définition. Ceci pour faire vivre aux abonnés, une expérience télévisuelle encore plus confortable. Ces nouveautés induisent de nouveaux changements dans la numérotation des chaînes sur le bouquet canal+. Alors, l’ORTB en Haute Définition est sur le canal 280, A+Bénin en Haute Définition peut être capté sur le canal 33 et le 281, Canal 3 Bénin passe désormais sur le canal 282, Golfe TV Africa est sur le canal 283, TVC en Haute Définition est sur le canal 284 et E-Télé sur le canal 285.

Et pour profiter d’une expérience télévisuelle unique, l’installation par un technicien agréé est au prix spécial de 2000 FCFA au lieu de 4 000 FCFA, sur la période promotionnelle. Avec Canal+, cette année qui tend vers sa fin a été palpitante, en termes d’annonces et de contenus. L’année 2023 a été colorée en rose dans la grande Famille Canal+ avec le festival de cadeau, le festival de série, de cinéma, de foot, de sport et autres. Relativement au cinéma, Canal+ a égayé ses abonnés avec autres les séries Black Santiago club et The woman king. Yacine Alao n’a pas manqué de remercier tous les abonnés de Canal+ pour leur fidélité.