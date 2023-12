OpenAI veut lever un montant astronomique

Share on Telegram

OpenAI, la société à l’origine du célèbre ChatGPT, projette une levée de fonds colossale à hauteur de 100 milliards de dollars, selon des sources proches citées par l’agence Bloomberg. Cette initiative vise à propulser davantage l’entreprise vers de nouveaux sommets, la positionnant parmi les startups les plus valorisées au monde.

Bien qu’actuellement au stade préliminaire, ces discussions englobent déjà un groupe d’investisseurs potentiels, bien que les détails concernant les conditions, l’évaluation et le calendrier exact restent à définir. Cette levée de fonds, si elle se concrétise, hisserait OpenAI au rang des entreprises américaines les plus prestigieuses. Seule la société privée SpaceX d’Elon Musk surpasserait OpenAI parmi les entreprises non cotées en bourse, selon des analyses.

D’ailleurs, des rumeurs ont circulé récemment sur le lancement d’un cycle de financement par Elon Musk pour xAI, une startup destinée à concurrencer directement OpenAI. Cette nouvelle a fait suite à la présentation par le magnat, au début de novembre, de son projet d’intelligence artificielle baptisé « Grok », ayant un accès aux données de X, société dont Elon Musk est l’actionnaire majoritaire.

La valorisation exponentielle d’OpenAI témoigne de l’engouement suscité par son expertise en intelligence artificielle, amorcé il y a environ un an avec le lancement de ChatGPT. Grâce à cette avancée, l’entreprise exploite l’IA pour générer des textes cohérents, allant de créations logiques à des œuvres poétiques, suscitant à la fois admiration et controverse.

Cette prouesse a non seulement propulsé la popularité du service mais a également soulevé des débats quant à son utilisation. Il est intéressant de noter que Microsoft a déjà investi près de 13 milliards de dollars dans cette société. L’évolution rapide et fulgurante de la valorisation d’OpenAI démontre l’ampleur du potentiel de l’IA qu’elle a dévoilée. Cette technologie a considérablement évolué en peu de temps, démontrant sa capacité à produire des textes indiscernables du travail humain.

Cependant, cette avancée technologique soulève des enjeux éthiques et suscite des interrogations quant à son impact sur divers aspects de la société, allant de l’emploi à la création artistique. Cette nouvelle levée de fonds, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire d’OpenAI, renforçant sa position en tant que leader incontesté de l’IA.