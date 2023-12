Oscars des olympiades 2023 : le Bénin remporte 2 prix

Le Bénin brille sur la scène internationale du numérique grâce aux performances exceptionnelles réalisées par deux start-ups. Il s’agit de Biolife et Médom Bénin qui ont remporté des prix prestigieux lors des Olympiades de 2023 au Kenya, du 27 novembre au 1ᵉʳ décembre. De retour à Cotonou depuis le samedi 2 décembre dernier, les heureux gagnants ont représenté avec succès le Bénin dans les catégories des lycées techniques agricoles et industriels et des universités, remportant deux des neuf prix en compétition.

Cette distinction honore la nation

La première start-up, Biolife, a été honorée pour son application mobile qui vise à faire la promotion de la filière ananas. Ce projet démontre le dynamisme et la créativité des entrepreneurs béninois. Marielle Ahouanyè, chargée de Communication et marketing chez Biolife, a mis l’accent sur le fait que cette distinction honore la nation ainsi que la Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi qui les a soutenus. L’application mobile de Biolife connecte tous les acteurs de la filière ananas, tout en donnant un accès au marché garanti.

Publicité

Cette initiative vise à pallier notamment aux problèmes de pertes post-récoltes contribuant ainsi à l’évolution et à la prospérité du secteur. « C’est après avoir constaté les problèmes de pertes post-récoltes et l’indisponibilité de l’information concernant la maturité de l’ananas par les consommateurs et les exportateurs que nous avons créé cette application » a-t-elle déclaré. La seconde start-up, Médom Bénin, cible le secteur de la santé. En tant que pionnière des services de soins à travers une application et un centre de service en ligne, elle a été reconnue pour son impact significatif dans ce domaine.

Les promoteurs de ce projet ont présenté leur innovation au jury, remportant ainsi un prix dans la catégorie des lycées techniques agricoles et industriels. Césaire Koukponou, médecin et cofondateur de Médom Bénin, exprime sa gratitude envers les autorités qui ont soutenu leur initiative. Il explique que l’application offre une gamme complète de services de santé, notamment des consultations médicales à domicile, des soins préventifs, des accompagnements médicaux et bien plus encore. Cette application vise à rapprocher les soins de santé des populations à travers tout le pays.