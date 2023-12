Perspectives sombres pour cette puissance européenne en 2024, selon un institut

Share on Telegram

L’économie allemande fait face à une période tumultueuse, et les perspectives pour l’année à venir ne sont guère optimistes. Selon les analyses de l’Institut économique IW, l’Allemagne se prépare à poursuivre sa course dans les méandres de la récession en 2024. Cette prédiction sombre repose sur des fondements solides, reflétant une conjoncture économique complexe et des défis majeurs persistants.

L’un des facteurs majeurs qui pèsent sur l’économie allemande est la crise de son modèle industriel. Longtemps salué pour sa robustesse, ce pilier de l’économie germanique montre désormais des signes d’essoufflement. Le recul prévu du Produit intérieur brut (PIB) de 0,5% en 2024 par l’Institut économique IW ne fait que souligner cette réalité inquiétante.

Les fondations fragiles de la reprise économique espérée pourraient être minées par des conditions générales défavorables. Bien que l’année 2024 aurait pu marquer un tournant positif, les obstacles subsistent, alimentant le pessimisme des prévisions économiques. Les prix élevés de l’énergie, résultat direct de la crise en Ukraine et des perturbations géopolitiques, s’ajoutent à l’équation déjà compliquée.

L’économie allemande, traditionnellement ancrée dans une industrie exportatrice robuste, se trouve également sous l’emprise de la montée rapide des taux d’intérêt en zone euro. Cette augmentation impacte directement le pouvoir d’achat et exerce une pression supplémentaire sur un modèle économique déjà fragilisé.

La crise budgétaire actuelle vient ajouter une dimension critique à ce tableau sombre. Les récents développements, notamment la décision abrupte de la Cour constitutionnelle fédérale laissant un déficit budgétaire important, ont plongé le gouvernement dans une crise politique. Cette instabilité a un effet déstabilisateur sur les entreprises, qui se retrouvent dans l’incertitude, retardant ainsi leurs décisions d’investissement.

Ces prévisions, bien que pessimistes, ne sont pas uniformément partagées. Tandis que l’Institut économique IW table sur une baisse du PIB de 0,5% pour l’année à venir, le gouvernement envisage une reprise de la croissance à 1,3%. Le Fonds monétaire international (FMI), quant à lui, reste plus modéré avec une estimation de rebond de 0,9%. Ces divergences soulignent la complexité des prévisions économiques et l’incertitude qui entoure le destin de l’Allemagne en 2024.